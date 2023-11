Ministra dos Povos Indígenas visita Nioaque

Ministra visita Nioaque / Marcos Morandi, Midiamax

Pela segunda vez neste ano, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, desembarca em Mato Grosso do Sul para agenda oficial. No dia 16 de novembro, a ministra participa da 16ª Assembleia do Povo Terena, que acontecerá na aldeia Cabeceira, em Nioaque.

Conforme o Midiamax, a visita foi confirmada por Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas. Ele também estará no evento acompanhado de outras autoridades, entre elas, a deputada federal Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, e a deputada federal Célia Xakriabá, do Psol de Minas Gerais.

Sônia Guajajara participará de mesa de debates com tema “Território (Conjuntura Política Nacional)”. A palestra terá início às 8h.

Nesta edição, a assembleia vai congregar caciques e lideranças indígenas (anciãos, jovens, mulheres, crianças) de todo o Estado em torno da luta pelo direito originário dos povos indígenas e da política indigenista adotada pelo atual governo.

Ainda segundo o portal, a assembleia tem ainda o apoio de lideranças indígenas de outros povos de MS, como os Kinikinau, Kadiweu, Kaiowa, Guarani Ñandeva, Guató.