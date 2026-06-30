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MS em Ação realiza mais de 1,8 mil atendimentos gratuitos em Nioaque

Programa levou serviços de saúde, documentação, assistência social e segurança para moradores da cidade, aldeias indígenas e comunidades quilombolas

O Pantaneiro

Publicado em 30/06/2026 às 17:00

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Iniciativa reuniu diversos órgãos públicos em um único espaço, facilitando o acesso da população a serviços essenciais / Divulgação

A IX edição do "Programa MS em Ação – Segurança e Cidadania" encerrou as atividades em Nioaque com mais de 1,8 mil atendimentos gratuitos realizados ao longo do último fim de semana. Desenvolvida por meio da parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo de Mato Grosso do Sul, a iniciativa reuniu diversos órgãos públicos em um único espaço, facilitando o acesso da população a serviços essenciais.

Durante os dois dias de programação, moradores da área urbana, aldeias indígenas e comunidades quilombolas puderam emitir a CIN (Carteira de Identidade Nacional) e CPF, além de receber atendimento médico e odontológico, vacinação, assistência jurídica, orientações previdenciárias, encaminhamento para vagas de emprego, serviços de trânsito, ações de segurança pública e atividades educativas.

Um dos destaques da nona edição foi o atendimento simultâneo às comunidades indígenas e quilombolas, ampliando o alcance das políticas públicas e promovendo mais inclusão, cidadania e acesso a direitos para diferentes públicos do município.

A programação também marcou a entrega de uma viatura ao Conselho Comunitário de Segurança Indígena, destinada ao fortalecimento das ações preventivas nas aldeias. Além disso, lideranças indígenas participaram de uma capacitação voltada à prevenção da violência, integração comunitária e fortalecimento dos conselhos de segurança.

MS em Ação realiza mais de 1,8 mil atendimentos gratuitos em Nioaque

A moradora Samira Morelli elogiou a iniciativa e destacou a comodidade oferecida pelo programa.

"É muito bom ter todos esses serviços reunidos em um só lugar. Facilita a vida da população, economiza tempo e dinheiro e permite resolver várias demandas no mesmo dia".

O prefeito André Guimarães (PP) ressaltou que o resultado alcançado demonstra a importância da união entre os poderes públicos para ampliar o acesso da população aos serviços essenciais.

"O MS em Ação aproxima os serviços públicos da população e garante mais acesso a direitos, especialmente para quem mais precisa. Essa parceria fortalece o atendimento às nossas comunidades e demonstra que, quando diferentes instituições trabalham juntas, conseguimos oferecer serviços com mais qualidade, eficiência e alcance".

MS em Ação realiza mais de 1,8 mil atendimentos gratuitos em Nioaque3

Segundo a administração municipal, a realização do programa reforça o compromisso da Prefeitura de Nioaque em ampliar o acesso aos serviços públicos por meio de parcerias que promovem cidadania, inclusão social e qualidade de vida para toda a população.

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