Mutirão de coleta será realizado em Nioaque para combate ao Aedes Aegypti

Divulgação

A Prefeitura de Nioaque, por meio das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Rural, informa que entre os dias 24 a 28 de abril, será realizado o Mutirão de Coleta em diversos bairros da cidade. O objetivo é combater o risco de disseminação do vírus da dengue, Zika e Chikungunya pelo mosquito Aedes Aegypti.

A ação irá ocorrer em diferentes bairros, sendo no dia 24 de abril no Jockey Club pela manhã e Monte Alto a tarde. Já no dia 25 de abril, a ação se estenderá pelo bairro São Miguel. No dia 26 de abril, será a vez do centro da cidade receber a equipe de coleta. No dia 27 de abril, será o bairro Jardim Ouro Verde. Finalmente, no dia 28 de abril, uma ação será realizada pela manhã no bairro Baía e à tarde no bairro Santa Amélia.

Os moradores são convidados a participar da ação, colocando os materiais que acumulam água em frente às suas casas, para que o caminhão possa se acomodar. É importante que todos colaborem, pois a água acumulada em pneus, garrafas e outros objetos pode se tornar um criadouro para o mosquito transmissor das doenças.

A Secretaria de Saúde lembra que o combate ao mosquito Aedes Aegypti é uma responsabilidade de todos e que pequenas ações podem fazer uma grande diferença na prevenção dessas doenças. Portanto, a participação e compreensão dos moradores são fundamentais para garantir a saúde de toda a população.

Participe do Mutirão de Coleta e faça a sua parte na luta contra o mosquito Aedes Aegypti!