Na semana em que o mundo celebra o Dia Internacional da Mulher, o município de Nioaque se despede de uma das mulheres que ajudaram a construir a história da cidade. Faleceu nesta quinta-feira, 5 de março de 2026, aos 86 anos, Terezinha Lopes Martinez, reconhecida como uma das primeiras enfermeiras do município e a segunda mulher eleita vereadora na história local.

A coincidência da despedida justamente neste período dedicado à valorização das mulheres torna ainda mais simbólica a lembrança de sua trajetória, marcada pelo cuidado com as pessoas, pelo espírito de serviço e pelo compromisso com o desenvolvimento da comunidade.

Nascida em 17 de junho de 1939, Terezinha Lopes Martinez teve papel importante na estruturação dos primeiros atendimentos de saúde em Nioaque. Ela foi uma das fundadoras do Hospital de Pequeno Porte do município, que, à época, funcionava como o principal posto de saúde da cidade, em um período em que a assistência médica ainda estava em processo de organização.

Além de sua contribuição na área da saúde, Dona Terezinha também deixou sua marca na vida pública ao se tornar a segunda mulher vereadora no município. Eleita no pleito de 15 de novembro de 1976, ela tomou posse em 1º de fevereiro de 1977, durante a gestão do prefeito Altevir Soares Alencar. A presença de Dona Terezinha na Câmara Municipal naquele período representou um marco importante para a participação feminina na política de Nioaque, abrindo caminho para que outras mulheres também ocupassem espaços de representação pública.

Segundo o neto, Maxmiliano Martinez, muitas histórias da dedicação da avó à comunidade permanecem vivas na memória da família: “Minha avó sempre teve um coração voltado para ajudar as pessoas. Ela aplicou muitas injeções e cuidou de muita gente quando a cidade ainda tinha poucos recursos na saúde. Uma das histórias que a família guarda é que, em um momento da história de Nioaque, ela chegou a ceder a própria casa para servir como sede da Prefeitura”, recorda.

O prefeito André Guimarães manifestou solidariedade à família e destacou a importância da contribuição de Dona Terezinha para a história do município: “Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento da Dona Terezinha. Foi uma mulher que dedicou sua vida a cuidar das pessoas e a servir nossa comunidade. Em nome da Prefeitura de Nioaque, expresso nossas condolências e solidariedade a todos os familiares e amigos. O legado de trabalho, generosidade e amor por Nioaque que ela deixou será sempre lembrado por todos nós”, declarou.

A trajetória de Dona Terezinha se confunde com momentos importantes da história de Nioaque, marcada pelo espírito de solidariedade, pela dedicação à saúde e pela participação na vida pública do município. Seu legado permanece vivo na memória de familiares, amigos e de todos que reconhecem sua contribuição para o desenvolvimento de Nioaque.

