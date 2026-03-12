Acessibilidade

12 de MarÃ§o de 2026 • 21:27

Desenvolvimento rural

Nioaque abre chamada pÃºblica para aquisiÃ§Ã£o de alimentos da agricultura familiar

Produtos serÃ£o destinados a unidades de saÃºde do municÃ­pio; produtores interessados devem apresentar documentaÃ§Ã£o no dia 23 de marÃ§o

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 12/03/2026 Ã s 18:29

Os produtores interessados devem apresentar a documentaÃ§Ã£o e o projeto de venda no dia 23 de marÃ§o / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque abriu uma chamada pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar, destinados ao abastecimento de unidades de saúde do município. A iniciativa busca fortalecer os produtores locais e garantir alimentos de qualidade para os serviços públicos de saúde.

Os produtos adquiridos serão utilizados nas Estratégias Saúde da Família (ESFs) urbanas e rurais, no Departamento de Saúde Mental, na Equipe Multidisciplinar e no Hospital de Pequeno Porte Aroldo Lima Couto. De acordo com a administração municipal, a ação tem como objetivo incentivar a participação de produtores da agricultura familiar, promovendo geração de renda no campo e fortalecendo a economia local.

O prefeito André Guimarães destacou que a iniciativa contribui para o desenvolvimento rural e para a qualidade da alimentação oferecida nos serviços públicos.

"Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a agricultura familiar, que tem um papel fundamental na economia de Nioaque. Quando incentivamos nossos produtores, estamos gerando renda no campo e levando alimentos de qualidade para quem utiliza os serviços de saúde do município", ressaltou o prefeito.

Os produtores interessados devem apresentar a documentação e o projeto de venda no dia 23 de março, às 9h, conforme estabelecido no edital disponível no site oficial da Prefeitura de Nioaque. A chamada pública representa uma oportunidade para os agricultores familiares da região acessarem um mercado institucional estável, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e para a segurança alimentar dos pacientes atendidos pela rede municipal de saúde.

