Nioaque adere Â campanha contra aÂ discriminaÃ§Ã£o racial e religiosa

A campanha "21 Dias de Ativismo" promove em todo o Estado aÃ§Ãµes de conscientizaÃ§Ã£o / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Nioaque

O município de Nioaque aderiu à campanha "21 Dias de Ativismo pela Eliminação da Discriminação Racial e Religiosa", iniciativa promovida pela Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial.

O lançamento da mobilização no município aconteceu nesta quarta-feira (11), na Câmara Municipal de Nioaque, reunindo representantes do poder público, instituições e membros da comunidade para discutir políticas de enfrentamento à discriminação racial e religiosa. Nioaque foi o segundo município de Mato Grosso do Sul a aderir ao pacto, demonstrando compromisso com a promoção da igualdade, do respeito à diversidade e da garantia de direitos.

A campanha é realizada em todo o Estado durante o mês de março, entre os dias 1º e 21, e tem como referência o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, celebrado em 21 de março. A data foi instituída em memória das vítimas do Massacre de Sharpeville, ocorrido em 1960 na África do Sul, quando 69 pessoas foram assassinadas e centenas ficaram feridas durante protesto contra leis segregacionistas. Desde então, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece o dia como símbolo mundial da luta contra o racismo.

O prefeito de Nioaque, André Guimarães, destacou a importância da adesão do município à mobilização estadual.

"É uma satisfação para o município participar de uma iniciativa tão relevante. A adesão ao pacto reafirma o compromisso de Nioaque com a promoção da igualdade, o respeito às diferenças e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à cidadania e à inclusão social", afirmou.

O subsecretário de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Estado da Cidadania, Deividson Silva, parabenizou o município pela iniciativa e destacou o papel de Nioaque entre as cidades pioneiras na adesão.

"É muito significativo ver Nioaque entre os primeiros municípios a aderir ao pacto. Essa mobilização fortalece o diálogo e amplia a construção de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da discriminação racial e religiosa em Mato Grosso do Sul", ressaltou.

A programação contou com a presença da técnica da Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, Márcia Cataria, e teve como palestrante o doutor José Roberto Camargo de Souza, formado pela FUCMT, que abordou aspectos históricos, sociais e jurídicos relacionados ao combate à discriminação racial e religiosa. Entre os presentes também esteve a advogada doutora Ariana Tavares.

A campanha "21 Dias de Ativismo" promove em todo o Estado ações de conscientização, formação e mobilização social, incentivando o debate sobre igualdade racial, respeito às religiões de matriz africana e valorização da cultura negra.

