Nioaque avança com projeto pioneiro de turismo indígena

Divulgação Prefeitura de Nioaque

O município de Nioaque, em Mato Grosso do Sul, está no centro de um movimento transformador. Liderado pela Prefeitura, o projeto NIOAC – Turismo e Cultura Indígena avança como uma iniciativa inédita que une valorização cultural, geração de renda e fortalecimento da autonomia dos povos originários.

Em julho, as comunidades Terena e Atikum deram mais um passo importante rumo à consolidação do turismo de base comunitária como política pública. O projeto, realizado em parceria com a Fundação de Turismo de MS (Fundtur/MS), Sebrae e com apoio técnico do consultor Sidnei Varanis, segue a metodologia do Turismo de Base Comunitária (TBC), respeitando as diretrizes da Funai e colocando os indígenas como protagonistas do processo.

Tradição, acolhimento e inovação

Com encontros regulares nas comunidades, o plano de visitação está sendo construído coletivamente, ouvindo lideranças e famílias indígenas. A proposta é clara: receber visitantes com autenticidade, preservar tradições e garantir que os benefícios econômicos permaneçam no território.

Durante a agenda de julho, o projeto percorreu as comunidades Água Branca, Vila Atikum, Brejão, Taboquinha e Cabeceira, com ações que incluíram a validação de mapas turísticos, fortalecimento dos Centros de Memória e apresentação de planos de negócios para as famílias. Um dos momentos mais simbólicos foi o registro oficial da dança tradicional putu-putu, que agora integra o acervo cultural do projeto.

Planejamento, participação e política pública

Outro destaque foi a realização da 2ª reunião do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), que reuniu representantes indígenas, técnicos, empresários e gestores públicos. O encontro debateu a construção do Plano Municipal de Turismo, a atualização da legislação local e os critérios para inclusão de Nioaque no Mapa do Turismo Brasileiro.

Inovação também faz parte da estratégia: uma proposta de turismo virtual está em desenvolvimento, oferecendo experiências culturais imersivas a visitantes de qualquer lugar do mundo, sem abrir mão da essência indígena e do respeito às tradições.

Comunidades mobilizadas e com olhar para o futuro

As famílias indígenas têm demonstrado entusiasmo e engajamento. Estão se capacitando, organizando a produção de artesanato, gastronomia típica e preparando espaços para o acolhimento de visitantes. O sentimento coletivo é de pertencimento, orgulho e renovação de oportunidades.

No dia 16 de julho, uma reunião em Campo Grande reuniu representantes da Fundtur, Sebrae, Prefeitura e equipe técnica para avaliar os avanços e definir os próximos passos do projeto.

Transformação com identidade

Para o prefeito André Guimarães, o NIOAC vai além do turismo:

“O NIOAC é mais que turismo, é transformação social. Estamos valorizando nossas raízes, fortalecendo a cultura indígena e abrindo caminhos para um desenvolvimento justo, sustentável e com identidade. Nioaque tem orgulho de ser terra indígena, e a Prefeitura é parceira firme nessa caminhada de protagonismo e respeito.”

O diretor-presidente da Fundtur/MS, Bruno Wendling, também destacou a importância da iniciativa:

“O trabalho realizado em Nioaque é estratégico para o fortalecimento do turismo de base comunitária. É uma política que valoriza as comunidades locais e diversifica a oferta turística do Estado.”

Já o consultor Sidnei Varanis reforçou a escuta ativa como pilar do projeto:

“A construção do plano de visitação parte das necessidades e dos desejos das próprias famílias. O turismo aqui nasce da escuta, da identidade e do protagonismo, pilares fundamentais para sua sustentabilidade.”

Com bases sólidas — técnicas, culturais e jurídicas —, o projeto NIOAC já apresenta resultados concretos: elevação da autoestima das comunidades, novas oportunidades econômicas e fortalecimento da identidade local.

