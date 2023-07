Nioaque avança na construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto

Divulgação

A cidade de Nioaque está em constante desenvolvimento e empenhada em melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Em breve, um marco importante será alcançado: a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto, que acompanhará o progresso da comunidade em direção a um futuro melhor.

Com a construção dessa nova estação, Nioaque dará um passo significativo em direção à universalização da rede coletora de esgoto tratado em domicílios, um avanço fundamental para a saúde pública e para a preservação do meio ambiente. Essa conquista reforça o compromisso da prefeitura em promover o desenvolvimento sustentável, garantindo a preservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida da população.

A nova Estação de Tratamento de Esgoto será uma infraestrutura moderna e eficiente, capaz de receber e tratar os resíduos de forma adequada, garantindo a preservação dos recursos hídricos.

O projeto da Estação de Tratamento de Esgoto é resultado de um planejamento cuidadoso e de investimentos protegidos da administração municipal, em parceria com o Governo do Estado. A obra está em pleno andamento e a previsão é de que seja concluída dentro do prazo estabelecido, graças ao empenho e comprometimento de todos os envolvidos.