Acessibilidade

12 de Novembro de 2025 • 09:03

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
PrevenÃ§Ã£o Ã  violÃªncia

Nioaque capacita Rede de ProteÃ§Ã£o Ã  CrianÃ§a e ao Adolescente em Nioaque

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 12/11/2025 Ã s 08:23

Atualizado em 12/11/2025 Ã s 08:27

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A capacitaÃ§Ã£o Ã© conduzida pela assistente social DoÃªmia IgnÃªs Ceni, profissional do Poder JudiciÃ¡rio Estadual / DivulgaÃ§Ã£o

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), deu início nesta segunda-feira (10) ao Curso de Escuta Especializada, uma capacitação voltada aos profissionais que atuam na Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do município.

Com carga horária de 40 horas e programação até o dia 14 de novembro, o curso tem como objetivo aperfeiçoar o atendimento prestado a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, conforme a Lei nº 13.431/2017. A formação busca garantir que o acolhimento seja feito de maneira sensível, segura e humanizada, evitando a revitimização e assegurando a proteção integral de cada criança e adolescente.

A capacitação é conduzida pela assistente social Doêmia Ignês Ceni, profissional do Poder Judiciário Estadual, com ampla experiência em formação de equipes no Mato Grosso do Sul. Doêmia é tutora da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (EJUD/MS), da Escola da Magistratura (ESMAGIS) e também atua junto à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em temáticas relacionadas ao Depoimento Especial e à Escuta Especializada.

Participam do curso profissionais do CRAS, CREAS, Educação, Saúde, Conselho Tutelar e conselheiros do CMDCA, reforçando o caráter intersetorial e colaborativo da iniciativa.

A secretária municipal de Assistência Social destacou que a formação é essencial para fortalecer a rede de atendimento. “Trabalhar com escuta especializada é lidar com histórias muito delicadas, que exigem preparo e sensibilidade. Essa capacitação vem justamente para garantir que cada profissional se sinta seguro e capaz de oferecer um atendimento humanizado e eficiente, protegendo de verdade quem mais precisa.”

O prefeito André Guimarães também ressaltou a relevância do curso, destacando que a proteção das crianças e adolescentes é uma prioridade da gestão. “Quando capacitamos nossos profissionais, fortalecemos toda a rede de cuidado e garantimos que cada atendimento seja feito com responsabilidade e acolhimento”, afirmou.

Com iniciativas como essa, Nioaque reafirma seu compromisso com a promoção dos direitos humanos, fortalecendo políticas públicas voltadas à infância e adolescência e contribuindo para a construção de um município mais justo, acolhedor e preparado para cuidar do futuro de suas crianças e jovens.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

MS Ativo

Nioaque recebe Casa Civil em primeira agenda oficial do novo secretÃ¡rio estadual

JustiÃ§a

Defensoria participa de mutirÃ£o de documentaÃ§Ã£o para trabalhadoras rurais em Nioaque

Cidades

Nioaque recebe novo trator para fortalecer a agricultura familiar

O equipamento faz parte de um investimento estadual de R$ 7,9 milhÃµes

EducaÃ§Ã£o

Nioaque recebe entrega de celulares apreendidos para escolas indÃ­genas

Publicidade

Prefeitura

Nioaque protocola LOA 2026 e Plano Plurianual na CÃ¢mara de Vereadores

ÃšLTIMAS

ServiÃ§os

Prefeitura de Nioaque lanÃ§a Programa "Papel Zero" e digitaliza gestÃ£o

Iniciativa visa eliminar uso de papel atÃ© 2026 e modernizar processos

Evento

Feira PiraSabor retorna a Piraputanga com sabores, arte e diversÃ£o

Evento acontece dia 15 de novembro com gastronomia e cultura pantaneira

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo