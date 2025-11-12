Nioaque capacita Rede de ProteÃ§Ã£o Ã  CrianÃ§a e ao Adolescente em Nioaque

A capacitaÃ§Ã£o Ã© conduzida pela assistente social DoÃªmia IgnÃªs Ceni, profissional do Poder JudiciÃ¡rio Estadual / DivulgaÃ§Ã£o

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), deu início nesta segunda-feira (10) ao Curso de Escuta Especializada, uma capacitação voltada aos profissionais que atuam na Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do município.

Com carga horária de 40 horas e programação até o dia 14 de novembro, o curso tem como objetivo aperfeiçoar o atendimento prestado a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, conforme a Lei nº 13.431/2017. A formação busca garantir que o acolhimento seja feito de maneira sensível, segura e humanizada, evitando a revitimização e assegurando a proteção integral de cada criança e adolescente.

A capacitação é conduzida pela assistente social Doêmia Ignês Ceni, profissional do Poder Judiciário Estadual, com ampla experiência em formação de equipes no Mato Grosso do Sul. Doêmia é tutora da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (EJUD/MS), da Escola da Magistratura (ESMAGIS) e também atua junto à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em temáticas relacionadas ao Depoimento Especial e à Escuta Especializada.

Participam do curso profissionais do CRAS, CREAS, Educação, Saúde, Conselho Tutelar e conselheiros do CMDCA, reforçando o caráter intersetorial e colaborativo da iniciativa.

A secretária municipal de Assistência Social destacou que a formação é essencial para fortalecer a rede de atendimento. “Trabalhar com escuta especializada é lidar com histórias muito delicadas, que exigem preparo e sensibilidade. Essa capacitação vem justamente para garantir que cada profissional se sinta seguro e capaz de oferecer um atendimento humanizado e eficiente, protegendo de verdade quem mais precisa.”

O prefeito André Guimarães também ressaltou a relevância do curso, destacando que a proteção das crianças e adolescentes é uma prioridade da gestão. “Quando capacitamos nossos profissionais, fortalecemos toda a rede de cuidado e garantimos que cada atendimento seja feito com responsabilidade e acolhimento”, afirmou.

Com iniciativas como essa, Nioaque reafirma seu compromisso com a promoção dos direitos humanos, fortalecendo políticas públicas voltadas à infância e adolescência e contribuindo para a construção de um município mais justo, acolhedor e preparado para cuidar do futuro de suas crianças e jovens.

