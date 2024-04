Nioaque celebra 175 anos com entrega de obras

Governador Eduardo Riedel, Prefeito Valdir Junior, Deputados Paulo Corrêa e Mara Caseiro / Ronald Regis / O Pantaneiro

Nioaque completou 175 anos nesta segunda-feira, 8. A data foi celebrada com a entrega de obras e investimentos nas áreas urbana e rural do município.

O governador Eduardo Riedel esteve presente, acompanhado por uma comitiva de deputados estaduais e federais.

"Aproveitamos os 175 anos de Nioaque para anunciar todos esses investimentos, que estão alinhados com o que temos buscado para nossos municípios: pavimentação, saneamento básico, melhoria da rede estadual de ensino, restauração de escolas no Assentamento Padroeira, hospital, entre outras ações. Tudo isso conta com uma forte parceria do Governo do Estado, do Município e da Assembleia Legislativa, beneficiando diretamente a população," destacou o governador.

Entrega da 1ª Etapa da pavimentação Vila Santa Amélia - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O prefeito Valdir Júnior enfatizou o sentimento de gratidão e apontou que, no último ano de seu mandato, tem se dedicado à entrega de obras significativas.

"Hoje é um marco na história de Nioaque. Além de várias entregas, estamos lançando obras importantes, incluindo pavimentação e saneamento, uma usina fotovoltaica e equipamentos para nosso hospital, além da entrega de ambulâncias, tudo no último ano de mandato," ressaltou Júnior. Prefeito de Nioaque, Valdir Junior - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

As obras entregues incluem:

Primeira etapa da pavimentação da Vila Santa Amélia.

Asfaltamento do bairro Gumercindo de Andréa.

Asfaltamento da Vila Onício.

Entrega do grupo gerador de energia.

Entrega da sala de raio-X.

Entrega de duas ambulâncias.

Entrega 18 títulos de terras definitivas (INCRA)

Entrega de 60 títulos de contrato de concessão de uso (INCRA)]

Entrega da Casa da Farinha (Assentamento Uirapupu)

Entrega do UBS na Colônia Conceição

Entrega da Usina fotovoltaica

Cobertura do pátio Escola Guilherme Corrêa - Praça dos Hérois

Entrega de Iluminação de LED e 100% da área central

Adicionalmente, uma quadra esportiva foi inaugurada na Escola Noé Nogueira, na Colônia Conceição, em homenagem à servidora Ednalva dos Santos Dionizio da Silva.

Estiveram presentes os deputados estaduais Renato Câmara, Mara Caseiro, Zeca do PT e Paulo Corrêa, além do deputado federal Vander Loubet.

Entrega de 60 títulos de concessão de uso aos assentados - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O evento de encerramento contou com um churrasco aberto ao público e música ao vivo.