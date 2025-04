Nioaque celebra 176 anos com festa, esporte e balanço dos 100 primeiros dias da nova gestão

Divulgação

Com o tema "Reconstruindo com Dedicação, Preparando o Futuro", o município de Nioaque celebra seus 176 anos de fundação com uma programação especial marcada por eventos esportivos, culturais e uma importante prestação de contas da nova gestão municipal. As comemorações vão de 5 a 8 de abril e incluem atrações para toda a população, com destaque para a 2ª Etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross e o tradicional rodeio com grandes shows, entre eles a dupla nacional Munhoz & Mariano.



O ponto alto da celebração acontece na terça-feira, dia 8 de abril, com a realização do Ato de Solenidade "Nioaque no Rumo Certo", que reunirá autoridades locais, lideranças comunitárias e a população. Na ocasião, o prefeito André Guimarães apresentará um balanço dos 100 primeiros dias de gestão, detalhando os desafios enfrentados, as conquistas obtidas e os planos estratégicos para os próximos anos.



“Estes primeiros 100 dias foram de muito trabalho, reorganizando nossa cidade e criando bases sólidas para o futuro. Cada rua recuperada, cada investimento na saúde, cada ação para fortalecer nossa economia tem um único objetivo: melhorar a vida das pessoas. Nioaque está renascendo, e essa transformação acontece com cada um de vocês”, declarou o prefeito André Guimarães.



A população já reconhece as melhorias percebidas desde o início da nova administração. Moradora do Bairro Monte Alto, Evelyn Lourenço de Oliveira afirma que “a cidade está mais cuidada, percebemos mais atenção com os serviços públicos e com a infraestrutura. Nioaque está no caminho certo”. Já Fernanda Iasmim Pena, do Bairro Santa Terezinha, destaca os avanços no dia a dia: “A cidade está mais organizada, tem mais limpeza, e o atendimento na saúde melhorou. Isso mostra que tem alguém olhando pela gente”.



Programação diversificada marca os festejos



A programação começa no sábado (6) e segue até o dia 08 de abril, com atividades que prometem movimentar toda a cidade:



Sábado (6) e Domingo (7):



2ª Etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross, reunindo pilotos de várias cidades da região e prometendo muita emoção nas pistas.



Terça-feira (8):



19h: Ato solene “Nioaque no Rumo Certo” – Apresentação dos 100 dias de gestão.



Noite: Show com Munhoz & Mariano, com entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.



Rodeio com montarias, tradição que encanta moradores e visitantes a cada ano.

