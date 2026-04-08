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Nioaque celebra 177 anos com pacote de investimentos e presença do governador

A cerimônia contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, reforçando a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal

Da redação

Publicado em 08/04/2026 às 15:11

Atualizado em 08/04/2026 às 17:10

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Arquivo/O Pantaneiro

O município de Nioaque celebrou, nesta quarta-feira (08), seus 177 anos de fundação com uma solenidade institucional marcada pelo anúncio de um amplo conjunto de investimentos e pela apresentação de ações voltadas ao desenvolvimento do município.

A cerimônia contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, reforçando a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal.

Durante a solenidade, foram anunciados investimentos em áreas estratégicas como educação, saúde, assistência social, agricultura, infraestrutura e esporte, evidenciando o compromisso da gestão municipal com a ampliação dos serviços públicos, o fortalecimento das políticas públicas e a melhoria da qualidade de vida da população.

Na área da educação, os investimentos contemplam o fortalecimento da infraestrutura das unidades escolares, a ampliação do transporte de estudantes e a criação de novas vagas na educação infantil. Entre os destaques está a construção de uma creche infantil Tipo 2, com investimento superior a R$ 3,3 milhões, viabilizada por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que ampliará a capacidade de atendimento no município.

Também foram assegurados recursos para climatização de unidades escolares, reestruturação de ambientes educacionais, apoio às Associações de Pais e Mestres e a aquisição de ônibus escolar rural, além da destinação de dois novos ônibus pelo Governo do Estado, fortalecendo o transporte escolar.

Na assistência social, os investimentos visam ampliar a capacidade de atendimento e fortalecer a rede de proteção social, com a aquisição de uma van com acessibilidade e de um veículo utilitário, contribuindo para maior eficiência e alcance dos serviços prestados à população.

No setor agrícola, foram anunciados investimentos voltados ao fortalecimento da produção rural, incluindo a aquisição de uma retroescavadeira, de um caminhão baú e a destinação de um trator agrícola, além da implantação do Mercado do Produtor, com investimento de R$ 1,2 milhão, iniciativa que visa ampliar a comercialização e valorizar a produção local.

Na saúde, foram realizadas entregas que reforçam a estrutura de atendimento, como veículos destinados à Atenção Básica, ambulância e caminhonete, além do anúncio de novos investimentos em equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde, implantação de kit de telessaúde, aquisição de ambulância para o SAMU e recursos destinados ao custeio e fortalecimento da Atenção Básica e da Média Complexidade.

Na área de infraestrutura, os investimentos contemplam a construção de pontes, recapeamento e revitalização de vias urbanas, recuperação e construção de estradas vicinais, além da aquisição de equipamentos para ampliação da capacidade operacional do município. Destaca-se, ainda, o investimento de R$ 14 milhões para pavimentação no bairro São Miguel, por meio de ação do Governo do Estado.

O setor esportivo também foi contemplado com investimento para a construção de uma quadra poliesportiva, fortalecendo os espaços públicos destinados à prática esportiva e ao lazer.

Ao final da solenidade, as autoridades destacaram a importância da parceria institucional e o momento de desenvolvimento vivido pelo município. O governador Eduardo Riedel ressaltou a união entre Estado e município como fundamental para a concretização dos investimentos. “É uma alegria estar aqui celebrando os 177 anos de Nioaque, trazendo investimentos e acompanhando de perto o trabalho que vem sendo realizado. Quando Estado e município caminham juntos, quem ganha é a população.”

O prefeito André Guimarães destacou o compromisso da gestão com a continuidade das ações e investimentos no município. “Nosso compromisso é seguir trabalhando com responsabilidade, garantindo que os investimentos cheguem à população e contribuam para o desenvolvimento de Nioaque.”

Mara Cotocio, moradora da Aldeia Água Branca, ressaltou a importância das ações anunciadas, especialmente na área da educação. “Essa creche vai atender nossas crianças e ajudar muitas famílias, tanto das aldeias quanto dos bairros próximos. É uma conquista importante para todos nós.”

A celebração dos 177 anos de Nioaque reafirma o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento contínuo, a ampliação dos serviços públicos e a construção de um município cada vez mais estruturado e preparado para o futuro.

Também estiveram presentes deputados estaduais, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, vereadores, a promotora de Justiça Mariana Sleiman, além de lideranças indígenas, caciques, representantes de comunidades quilombolas e a população em geral.

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