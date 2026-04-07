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História

Nioaque celebra 177 anos com show de João Bosco e Vinícius e presença do governador

Solenidade oficial acontece na quarta-feira, 8, com abertura do 2º Shopping Show Rural

Da redação

Publicado em 07/04/2026 às 09:27

Atualizado em 07/04/2026 às 10:45

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Arquivo/ O Pantaneiro

Nioaque se prepara para comemorar seus 177 anos com uma programação especial na próxima quarta-feira (08). A data será marcada por solenidade oficial com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, além da abertura do 2º Shopping Show Rural e um show gratuito com a dupla João Bosco e Vinícius.

A programação começa às 9h, com a solenidade oficial realizada na Quadra Poliesportiva do Doca. O evento contará com a presença do governador Eduardo Riedel e demais autoridades municipais e estaduais.

Às 19h, acontece a abertura do 2º Shopping Show Rural, na Antiga Cibrazem. Para fechar a noite, a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius sobe ao palco para um show com entrada franca. A realização é da Prefeitura de Nioaque.

A população está convidada a participar e celebrar esse momento importante da história do município. A entrada é gratuita para ambos os eventos.

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