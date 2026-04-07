Nioaque celebra 177 anos com show de João Bosco e Vinícius e presença do governador

Arquivo/ O Pantaneiro

Nioaque se prepara para comemorar seus 177 anos com uma programação especial na próxima quarta-feira (08). A data será marcada por solenidade oficial com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, além da abertura do 2º Shopping Show Rural e um show gratuito com a dupla João Bosco e Vinícius.

A programação começa às 9h, com a solenidade oficial realizada na Quadra Poliesportiva do Doca. O evento contará com a presença do governador Eduardo Riedel e demais autoridades municipais e estaduais.

Às 19h, acontece a abertura do 2º Shopping Show Rural, na Antiga Cibrazem. Para fechar a noite, a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius sobe ao palco para um show com entrada franca. A realização é da Prefeitura de Nioaque.

A população está convidada a participar e celebrar esse momento importante da história do município. A entrada é gratuita para ambos os eventos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!