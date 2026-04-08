Nioaque celebra 177 anos de história, fé e resistência no coração de Mato Grosso do Sul

Com mais de 13 mil habitantes e tradição que remonta ao século XIX, município relembra suas raízes indígenas, a Guerra do Paraguai e o progresso que construiu ao longo das décadas
Divulgação/Prefeitura de Nioaque
Nioaque, um dos municípios mais tradicionais da região sul de Mato Grosso do Sul, celebra nesta quarta-feira, dia 8, o 177º aniversário. A data marca a fundação do povoado que, às margens do rio de nome indígena, floresceu entre expedições, conflitos e a força de seu povo.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Nioaque possui atualmente 13.220 habitantes, conforme o Censo de 2022. A densidade demográfica é de 3,38 pessoas por quilômetro quadrado. Em comparação com outros municípios do estado, a cidade ocupa a 43ª posição em população e a 56ª em densidade, entre 79 municípios sul-mato-grossenses. No ranking nacional, figura nas posições 2.489 e 5.143, respectivamente, entre 5.570 cidades brasileiras.
A economia local apresentou, em 2023, um salário médio mensal de 1,8 salários mínimos para os trabalhadores formais. O município contava com 1.831 pessoas ocupadas em postos de trabalho formais naquele ano. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita alcançou R$ 46.806,69 em 2023.
Apesar dos avanços, 43,1% da população vivia com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo, segundo dados de 2010. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) registrado no mesmo ano era de 0,639, considerado médio.
Na área da educação, o município se destaca pela alta taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos, que chegou a 99,84% em 2022. Além disso, 90,52% das vias públicas urbanas contam com arborização, um dos melhores índices da região.
A história de Nioaque remonta ao período da colonização do Brasil, quando a região foi primeiramente explorada por espanhóis vindos do Paraguai. Em 1840, João Gomes, vindo de Cuiabá, estabeleceu-se na confluência dos rios Miranda e Nioaque.
A data oficial de fundação do núcleo urbano é 8 de abril de 1847, quando teve início uma expedição comandada por Joaquim Francisco Lopes com o objetivo de descobrir uma rota fluvial ligando o Paraná ao sul de Mato Grosso. Os expedicionários fundaram, nas proximidades, o Porto de São João de Antonina, em homenagem ao Barão de Antonina, grande latifundiário da região.
Mais tarde, famílias como os Barbosas, os Lopes e os Fernandes chegaram ao local e impulsionaram o crescimento do primitivo povoado.
Em 1865, a região foi palco de um dos capítulos mais dramáticos da Guerra do Paraguai. A província foi invadida e a praça caiu em poder das tropas paraguaias, que a mantiveram sob domínio até agosto de 1866. No ano seguinte, Nioaque foi novamente acometida e incendiada no conflito.
Após o término da guerra, a partir de 1870, o município retomou seu ritmo de progresso e reconstrução.
O topônimo "Nioaque" deriva da palavra tupi-guarani “anhuac”, que significa “clavícula quebrada”. Anhuac era a designação original do rio que banha a cidade. A grafia antiga era “Nioac”.
O distrito foi criado em 1877 com o nome de Levergeria, subordinado a Miranda. Elevado à categoria de vila em 1890, recebeu o nome de Levergeria, sendo instalado em 14 de novembro daquele ano. Em 1892, a vila passou a se chamar Nioaque. A cidade foi elevada à sua atual categoria em 4 de janeiro de 1930.
Para celebrar os 177 anos, a Prefeitura de Nioaque preparou uma programação especial nesta quarta-feira. Às 9h, acontece a solenidade oficial com a presença do governador Eduardo Riedel na Quadra Poliesportiva do Doca.
Às 19h, na Antiga Cibrazem, ocorre a abertura do 2º Shopping Show Rural, com show gratuito da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius.
A população está convidada a participar e celebrar esse momento importante da história do município, que une tradição, fé e a pujança de seu povo.
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