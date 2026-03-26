Nioaque celebra 178 anos com presenÃ§a do governador e anÃºncio de novos investimentos

A solenidade oficial serÃ¡ realizada no dia 08 de abril, Ã s 16h, na Quadra Poliesportiva Francisco Elias
A participaÃ§Ã£o do chefe do Executivo Estadual reforÃ§a a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Nioaqu / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Nioaque
No próximo dia 08, às 16h, na Quadra Poliesportiva Francisco Elias (Doca), acontece uma programação especial para celebrar os 178 anos de fundação de Nioaque, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento e o cuidado com a população. Como um dos principais destaques das comemorações, está confirmada a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que participará da solenidade oficial e trará novos anúncios para o município.
A participação do chefe do Executivo Estadual reforça a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Nioaque, fortalecendo ações que impulsionam o desenvolvimento econômico, a infraestrutura e a qualidade de vida da população. Durante o evento, o governador deverá apresentar novos investimentos e iniciativas que contribuirão diretamente para o avanço do município.
A solenidade oficial será realizada no dia 08 de abril, às 16h, na Quadra Poliesportiva Francisco Elias (Doca), reunindo autoridades, lideranças locais e a comunidade em um momento de celebração, união e projeção de futuro.
Mais do que celebrar sua história, o aniversário de Nioaque simboliza um novo momento vivido pelo município, marcado por organização, planejamento e construção de oportunidades. A gestão municipal segue trabalhando para consolidar avanços, fortalecer parcerias e preparar a cidade para um ciclo contínuo de crescimento e desenvolvimento.
A Prefeitura de Nioaque convida toda a população para participar deste momento especial e celebrar juntos mais um capítulo da história do município.
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