Nioaque celebra a tradição e fé na Festa de Santa Rita de Cássia

Redes Sociais

Nioaque se prepara para mais uma edição da tradicional Festa de Santa Rita de Cássia, padroeira do município, que acontecerá de 22 a 25 de maio em frente ao Santuário Santa Rita de Cássia. A celebração reúne fé, cultura e convivência, fortalecendo os laços da comunidade nioaquense e preservando suas manifestações religiosas e populares.

A programação especial começou no dia 13 de maio com a novena em honra à santa, que segue até hoje (22), promovendo momentos de espiritualidade, reflexão e preparação para a grande festa. Durante esse período, são realizadas missas, procissões, leilões, quermesse e espaços de acolhimento à fé popular, reforçando a devoção dos fiéis à Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis.

Um dos momentos mais aguardados é a Cavalgada em homenagem à padroeira, marcada para hoje. Com saída às 7h da manhã na Estância Rincão, o trajeto percorre as principais ruas de Nioaque, incluindo Três, Calógeras, Heloísa Cerejo, Treze de Maio, Visconde de Taunay e Quintino Bocaiuva, até chegar ao Santuário. Ao final do percurso, será servido um almoço especial, seguido de um grande show de prêmios com distribuição de R$ 15 mil em premiações. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com Karol Garcete pelo telefone (67) 99648-2812 ou com Camila Nantes pelo telefone (67) 99909-5719.

A festa também promete muita animação com atrações regionais e artistas locais. Estão confirmadas as apresentações de Patrícia e Adriana, Alma Serrana, Grupo Bom Balanço, além dos talentos locais Jhony e Marcos, Lúzio e José, Valdecir e Valdeir e Denisson e Gabriel, garantindo diversão para toda a família.

O prefeito André Bueno Guimarães destacou a importância da celebração para a cultura e identidade do município. "A Festa de Santa Rita de Cássia representa uma das expressões mais autênticas da nossa tradição. É nesse encontro entre fé e cultura que o povo de Nioaque reafirma seus valores e sua devoção. Essa celebração fortalece nossos laços comunitários e mantém viva a herança espiritual que nos une."

O secretário municipal de Cultura, Dionas Martins, reforçou o papel das festividades religiosas na formação da identidade local.

"As festas religiosas são parte viva da nossa história. Elas mantêm acesa a chama da fé, da tradição e da cultura popular. Santa Rita é uma referência espiritual para o nosso povo, e celebrar essa festa é também reconhecer o valor das nossas raízes."

O pároco do Santuário convidou toda a comunidade a participar ativamente. "Convido você e sua família a participarem do novenário, que acontece diariamente às 8h30, seguido da Santa Missa. No dia 22, teremos duas missas em honra à Santa Rita, às 9h e às 17h, com procissão. Agradecemos a todos os colaboradores, especialmente à Prefeitura e à Secretaria de Cultura, pelo apoio na realização desta grande festa."

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!