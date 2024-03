Nioaque confirma show de Luís Goiano & Girsel da Viola

Divulgação

Nioaque confirmou mais uma atração para a comemoração dos seus 175 anos: o show da dupla Luís Gaoiano & Girsel da Viola. A apresentação junto com o restando do cronograma está programada entre os dias 6 e 7 de abril na Colônia Conceição.



Natural de Mato Grosso do Sul, a dupla tem sucessos de renome nacional, dentre elas “Paixão de Segundo, Simplão de Tudo, O Amor é Verdade” entre outros singles.

Na terça-feira (26), foi anunciado oficialmente a atração nacional Baitaca na programação festiva do Aniversário da Fundação de Nioaque.

Além da programação festiva, também terá a programação de entrega de obras. No dia 08 de abril será entregue na Colônia Conceição a reforma e ampliação do Posto de Saúde local, quadra coberta, entre outras melhorias.