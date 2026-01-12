Nioaque cumpre 100% das metas do MEC e garante R$ 1,26 milhão para educação

Cumprir todas as metas é reflexo de planejamento e compromisso de toda a rede municipal de ensino / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

O município de Nioaque alcançou um resultado expressivo na área educacional ao cumprir todas as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) em 2025, o que garantirá um repasse de R$ 1.263.979,02 para fortalecer a rede municipal de ensino. O recurso é proveniente do Valor Aluno Ano por Resultado, mecanismo do Fundeb que premia redes com bons indicadores de aprendizagem, redução de desigualdades e gestão eficiente.

A previsão do repasse consta na Portaria nº 14 do MEC, publicada em 29 de dezembro de 2025. Nioaque foi um dos municípios que atendeu integralmente às condicionalidades exigidas, destacando-se nacionalmente.

A secretária municipal de Educação, Maria Solange, atribuiu a conquista ao trabalho coletivo. “Esse resultado mostra que estamos no caminho certo. Cumprir todas as metas é reflexo de planejamento e compromisso de toda a rede municipal de ensino”, afirmou.

O prefeito André Guimarães reforçou que o investimento reforça a prioridade dada à educação. “Garantir mais de R$ 1,2 milhão para nossa rede comprova que, com seriedade e acompanhamento, os resultados aparecem. Esses recursos vão ampliar as oportunidades para nossas crianças e jovens”, destacou.

Com o aporte, a prefeitura pretende avançar em ações que fortaleçam a qualidade do ensino público no município, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento educacional e com o futuro da população de Nioaque.

