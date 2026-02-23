Nioaque inicia Campeonato Indígena com celebração da cultura e do esporte

A competição prossegue ao longo das próximas semanas, movimentando as aldeias / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

O Estádio Francisco Vitorino foi palco da abertura oficial do Campeonato Indígena 2026, no domingo, dia 22, dando início às competições que reúnem equipes das aldeias do município. O evento marcou o começo de mais uma edição do torneio que integra esporte e tradição no calendário esportivo de Nioaque.

A cerimônia contou com a presença de lideranças indígenas, autoridades municipais, atletas e comunidade em geral, reforçando o compromisso da administração municipal com o incentivo ao esporte e a valorização cultural. O público presente acompanhou as atividades iniciais e prestigiou as equipes que representam as diferentes aldeias da região.

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, destacou a importância do campeonato como instrumento de integração e fortalecimento da juventude.

"O Campeonato Indígena representa mais do que competição. É valorização da cultura, fortalecimento da identidade e incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social", afirmou o secretário.

O cacique da Aldeia Brejão, Ademar Silva, também ressaltou o significado do evento para as comunidades indígenas.

"Este campeonato fortalece a união entre as aldeias e incentiva nossos jovens a permanecerem ativos no esporte, preservando nossa cultura e nossos valores", declarou o líder indígena.

A Prefeitura de Nioaque segue apoiando iniciativas que promovem inclusão, respeito e desenvolvimento por meio do esporte, reafirmando seu compromisso com todas as comunidades do município. A competição prossegue ao longo das próximas semanas, movimentando as aldeias e celebrando a tradição esportiva entre os povos indígenas da região.

