Nioaque debate saúde mental em seminário da campanha Setembro Amarelo

Divulgação/ Nioaque





A programação contou com palestras de Amanda Andrea, mestra em Psicologia e especialista em Psicologia Escolar e Educacional, que falou sobre “Conviver no século XXI: pensando a interrelação entre convivência e saúde mental”, e de Ana Claudia Pleutin, psicóloga especialista em Psicologia Clínica, com o tema “Diálogos sobre a vida: nossa ação em escutar e ouvir”. Ambas compartilharam experiências e conhecimentos, promovendo reflexões sobre a importância de acolher, escutar e orientar pessoas em sofrimento psíquico.



O prefeito André Guimarães destacou a relevância do cuidado coletivo: “Cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Queremos que cada pessoa em Nioaque saiba que não está sozinha. Nossa cidade é feita de gente que se apoia, e a Prefeitura está junto para oferecer acolhimento e esperança a quem precisar.” A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gomes, ressaltou o papel do município na construção de uma rede de apoio sólida: “O Setembro Amarelo nos lembra que pedir ajuda é um ato de coragem. Esse seminário foi uma oportunidade de diálogo e conscientização que reforça o cuidado com cada cidadão.”



Durante o encontro, a Prefeitura reforçou que o Ambulatório de Saúde Mental de Nioaque está disponível para atendimento à população pelo telefone (67) 99852-5183. Com iniciativas como essa, a administração municipal reafirma o compromisso de promover saúde, empatia e valorização da vida.

