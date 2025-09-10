Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 12:53

Nioaque debate saúde mental em seminário da campanha Setembro Amarelo

O tema deste ano, "Se precisar, peça ajuda!", reforça a importância do cuidado com a saúde mental e o incentivo à busca de apoio

Da redação

Publicado em 10/09/2025 às 11:56

Atualizado em 10/09/2025 às 12:22

Divulgação/ Nioaque

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira (10) o 2º Seminário de Saúde Mental de Nioaque, que faz parte das ações da campanha nacional Setembro Amarelo. O tema deste ano, “Se precisar, peça ajuda!”, reforça a importância do cuidado com a saúde mental e o incentivo à busca de apoio. O evento aconteceu na Câmara Municipal e reuniu profissionais da saúde, estudantes e a comunidade em geral, com o objetivo de debater a valorização da vida, a prevenção ao suicídio e o fortalecimento da rede de cuidado em saúde mental.

A programação contou com palestras de Amanda Andrea, mestra em Psicologia e especialista em Psicologia Escolar e Educacional, que falou sobre “Conviver no século XXI: pensando a interrelação entre convivência e saúde mental”, e de Ana Claudia Pleutin, psicóloga especialista em Psicologia Clínica, com o tema “Diálogos sobre a vida: nossa ação em escutar e ouvir”. Ambas compartilharam experiências e conhecimentos, promovendo reflexões sobre a importância de acolher, escutar e orientar pessoas em sofrimento psíquico.

O prefeito André Guimarães destacou a relevância do cuidado coletivo: “Cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Queremos que cada pessoa em Nioaque saiba que não está sozinha. Nossa cidade é feita de gente que se apoia, e a Prefeitura está junto para oferecer acolhimento e esperança a quem precisar.” A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gomes, ressaltou o papel do município na construção de uma rede de apoio sólida: “O Setembro Amarelo nos lembra que pedir ajuda é um ato de coragem. Esse seminário foi uma oportunidade de diálogo e conscientização que reforça o cuidado com cada cidadão.”

Durante o encontro, a Prefeitura reforçou que o Ambulatório de Saúde Mental de Nioaque está disponível para atendimento à população pelo telefone (67) 99852-5183. Com iniciativas como essa, a administração municipal reafirma o compromisso de promover saúde, empatia e valorização da vida.

Inmet

Aquidauana registra 16ºC pela manhã e sem previsão de chuvas

Máxima atinge os 37ºC ao longo do dia

Cultura

Aquidauana promove articulação em defesa das línguas indígenas

O encontro ocorreu na sede da Associação Kopenopouti Txané

