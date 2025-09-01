Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal

Nioaque vista de cima / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque, em conjunto com o Comitê Multissetorial, inicia nesta semana os encontros do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM). As atividades acontecem na Câmara Municipal, nos dias 03 e 04 de setembro, a partir das 8h.

Os workshops têm como objetivo validar estratégias, definir prioridades e alinhar diretrizes que irão orientar o desenvolvimento de Nioaque nos próximos anos. O PDM é considerado um instrumento essencial para garantir que o crescimento do município seja sustentável, inclusivo e inovador.

Durante as reuniões, representantes de diferentes setores analisam os principais desafios locais, reconhecem oportunidades e apontam caminhos estratégicos para a construção de um futuro planejado para a cidade. “Este é um momento histórico para Nioaque. Estamos reunindo diferentes setores para pensar, de forma conjunta, o futuro do nosso município. O PDM será um guia para as próximas décadas, e quanto mais representativo for, mais eficaz será na condução das nossas ações”, destacou o prefeito André Guimarães.

Com os workshops, Nioaque dá mais um passo importante na elaboração de um plano que consolide uma visão de desenvolvimento construída coletivamente e voltada para o fortalecimento do município.

