Nioaque é incluído no mapa do turismo sustentável

Projeto fortalece comunidades indígenas de MS
Bolivar Porto
O município de Nioaque vive um novo momento no turismo ao fortalecer o protagonismo indígena, valorizando a cultura nativa e a tornando um ativo econômico sustentável a partir do projeto NIOAC - Cultura e Turismo Indígena'. A iniciativa, desenvolvida com apoio da Fundtur (Fundação de Turismo de MS), do Sebrae e da prefeitura municipal, coloca a cidade em evidência no Turismo de Base Comunitária (TBC).
O projeto envolve diretamente as comunidades Terena e Atikum, que têm estruturado produtos turísticos com base na ancestralidade, no respeito à natureza e na valorização cultural.
Recentemente, a proposta ganhou ainda mais legitimidade com o reconhecimento da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) em Mato Grosso do Sul, que abriu caminho para o desenvolvimento sustentável do turismo nas aldeias Brejão, Cabeceira, Taboquinha, Água Branca e na Vila Atikum.
As lideranças indígenas destacam que o processo tem transformado a relação das comunidades com o turismo. "Estamos vendo nosso território valorizado, nossa cultura respeitada e novas oportunidades surgindo para as futuras gerações", afirmaram os caciques.
Para a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, a experiência de Nioaque é inovadora. "Nioaque desponta como referência em turismo indígena. Este projeto une tradição, cultura e sustentabilidade, projetando o município como destino diferenciado no Brasil e no mundo", reforçou o presidente da Fundtur, Bruno Wendling.
A ação conta ainda com consultoria técnica especializada contratada pelo Sebrae-MS, que acompanha de perto a implementação e dá suporte metodológico às comunidades.
No âmbito municipal, o projeto também impulsionou o fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e resultou na construção participativa da primeira Política Municipal de Turismo, documento que vai nortear o desenvolvimento integrado e sustentável do setor.
Com resultados expressivos, o projeto NIOAC - Cultura e Turismo Indígena consolida-se como exemplo de inovação, inclusão e fortalecimento da identidade cultural, mostrando o potencial do turismo como vetor de transformação social e econômica para Nioaque e para o Estado.
