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Nioaque encerra Semana Cultural Indígena com almoço comunitário

Programação do Dia dos Povos Originários incluiu finais de campeonato, celebrações religiosas e apresentações culturais

Da redação

Publicado em 20/04/2026 às 12:05

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Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Nioaque dá continuidade nesta segunda-feira, dia 20, às celebrações do Dia dos Povos Originários com programação especial na Aldeia Urbana. As atividades incluem almoço comunitário com a comunidade indígena e o encerramento da semana com uma violada gospel, marcando um momento de confraternização e celebração da cultura indígena no município.

O evento é o ponto alto da Semana Cultural Indígena, que ao longo dos últimos dias reuniu atividades diversificadas nas aldeias, com programação cultural, esportiva, religiosa e de integração. As ações reforçam o reconhecimento, o respeito e a valorização das comunidades indígenas que fazem parte da história e da identidade de Nioaque.

Fim de semana de celebrações

No domingo (19), data que marca oficialmente o Dia dos Povos Originários, as ações incluíram o encerramento de atividades em aldeias, almoço comunitário, final do campeonato indígena, além de celebrações religiosas e apresentações culturais. A programação evidenciou a riqueza e a diversidade das tradições indígenas, com participação expressiva das comunidades.

Mais do que uma comemoração, o Dia dos Povos Originários representa um momento de reflexão sobre a importância da preservação da cultura, da valorização da ancestralidade e do fortalecimento das identidades dos povos indígenas, que seguem mantendo vivas suas tradições e saberes ao longo das gerações.

Falas das lideranças

O prefeito André Guimarães destacou a importância da data para o município.

Neste Dia dos Povos Originários, manifestamos nosso respeito e admiração a todos os povos indígenas de Nioaque. É um momento de reconhecer a importância dessas comunidades na formação da nossa história e reafirmar o compromisso com a valorização da cultura, das tradições e da identidade dos povos originários”, afirmou.

A cacica Vilma Marques, da Aldeia Água Branca, também ressaltou o significado da data e o orgulho de sua trajetória.

“Ser indígena é carregar a força dos nossos antepassados, é ter orgulho da nossa cultura e da nossa identidade. Este é um dia muito importante para o nosso povo, porque representa a nossa luta, a nossa resistência e a continuidade da nossa história. Seguimos firmes, defendendo nossa cultura e ensinando às futuras gerações o valor da nossa ancestralidade”, declarou.

Compromisso com a valorização indígena

A Prefeitura de Nioaque reforça seu respeito e reconhecimento aos povos originários, destacando a importância de iniciativas que valorizam a cultura indígena e contribuem para o fortalecimento da identidade e da diversidade no município. A programação da Semana Cultural Indígena segue até o final desta segunda-feira, com a violada gospel prevista para encerrar as atividades em clima de confraternização.

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