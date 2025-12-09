Nioaque entrega novas unidades habitacionais e garante recomeço a famílias

O prefeito André Guimarães destacou a importância da política habitacional para a garantia de direitos sociais / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Agência Estadual de Habitação (Agehab) liberou duas unidades habitacionais para o município de Nioaque, possibilitando a substituição de beneficiários que não atendiam mais aos critérios do programa. Após avaliação técnica e social conduzida pelo Município, as moradias foram redistribuídas a novas famílias, conforme as normas estabelecidas.

As casas, localizadas no Conjunto Habitacional São José, no bairro São Miguel, agora beneficiam as moradoras Cleuza Nascimento e Leonilda Sartori. A entrega das chaves foi marcada por emoção e simbolizou um novo começo para ambas as famílias.

A beneficiária Leonilda Sartori agradeceu pela oportunidade recebida: “Esperei muito por esse momento. Hoje posso dizer que tenho um lar e mais tranquilidade para seguir em frente. Sou muito grata à Prefeitura por essa oportunidade.”

O prefeito André Guimarães destacou a importância da política habitacional para a garantia de direitos sociais: “Nosso compromisso é assegurar que a moradia chegue a quem realmente precisa. Cada entrega representa dignidade, segurança e mais qualidade de vida para as famílias de Nioaque.”

A secretária municipal de Assistência Social, Tessa Ribeiro, reforçou que todo o processo seguiu critérios técnicos e responsabilidade social: “A Secretaria acompanha de perto cada etapa para garantir que os benefícios sejam destinados de forma justa, transparente e conforme a legislação.”

A técnica de Habitação do município, Tatiane Lopes Aguilera, destacou o significado simbólico da entrega: “Hoje entregamos não só uma chave, mas também um recomeço. Habitação é muito mais que tijolo e cimento: é dignidade, acolhimento e a chance de uma família recomeçar. Que esta chave abra um lar cheio de esperança, segurança e novos sonhos.”

A Prefeitura de Nioaque segue trabalhando em parceria com o Governo do Estado, por meio da Agehab, fortalecendo as ações habitacionais e ampliando o acesso à moradia no município.

