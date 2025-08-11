Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 14:11

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Nioaque entrega oito veículos para transporte de pacientes

Os veículos foram adquiridos por meio de contrato de locação

Da redação

Publicado em 11/08/2025 às 11:41

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque reforçou a frota da Saúde com oito carros novos destinados ao transporte de pacientes para outros municípios, onde realizam exames, consultas e tratamentos especializados.

Os veículos foram adquiridos por meio de contrato de locação. Segundo a administração municipal, o modelo permite substituição imediata em caso de problemas mecânicos, sem custos de manutenção, evitando interrupções no serviço.

Durante o ato de entrega, o prefeito André Guimarães afirmou que a medida vai ampliar a capacidade de atendimento no transporte de pacientes. A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gomes, destacou que a renovação da frota contribui para a continuidade do serviço e para a logística das viagens.

Com a entrega, a frota da Saúde passa a contar com novos veículos para atender a demanda de deslocamentos a outros municípios, integrando ações voltadas ao funcionamento da rede de saúde local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Exposição interativa sobre a água chega a Nioaque dia 13 de agosto

• Prefeitura de Nioaque promove ações de conscientização e cuidado com a mulher

• MPMS investiga desmatamento e exploração de madeira nativa em Nioaque

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Justiça

MPMS investiga extração ilegal de madeira em assentamento de Nioaque

Inclusão

Nioaque avança com projeto pioneiro de turismo indígena

Nioaque 

Ação inédita beneficia indígenas com esporte, educação, saúde e cidadania

Adesão ao Projeto Pedalando Para o Futuro foi firmada durante solenidade "Nioaque no Rumo Certo - Cuidar para Crescer"

Social 

Nioaque adere a novos programas de cidadania, educação e inclusão social

Publicidade

Nioaque 

Nioaque fecha 1º semestre com ações transformadoras em todas as áreas

ÚLTIMAS

Campeonato Brasileiro

Grêmio perde para o Sport em casa por 1x0

O jogo foi em Porto Alegre no domingo

Inmet

Previsão indica máxima de 28ºC em Aquidauana e região

Dia será mais quente e sem chuvas, conforme previsão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo