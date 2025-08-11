Nioaque entrega oito veículos para transporte de pacientes

Os veículos foram adquiridos por meio de contrato de locação
Divulgação/ Prefeitura de Nioaque
A Prefeitura de Nioaque reforçou a frota da Saúde com oito carros novos destinados ao transporte de pacientes para outros municípios, onde realizam exames, consultas e tratamentos especializados.
Os veículos foram adquiridos por meio de contrato de locação. Segundo a administração municipal, o modelo permite substituição imediata em caso de problemas mecânicos, sem custos de manutenção, evitando interrupções no serviço.
Durante o ato de entrega, o prefeito André Guimarães afirmou que a medida vai ampliar a capacidade de atendimento no transporte de pacientes. A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gomes, destacou que a renovação da frota contribui para a continuidade do serviço e para a logística das viagens.
Com a entrega, a frota da Saúde passa a contar com novos veículos para atender a demanda de deslocamentos a outros municípios, integrando ações voltadas ao funcionamento da rede de saúde local.
