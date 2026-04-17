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Infraestrutura

Nioaque entrega ponte no Assentamento Uirapuru e garante mais acesso e segurança na zona rural

iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pela gestão municipal voltadas ao fortalecimento da zona rural

Da redação

Publicado em 17/04/2026 às 13:33

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A obra representa um avanço importante na infraestrutura rural do município, facilitando o tráfego de veículos / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Obras, entregou uma nova ponte na Linha do Zé Cabelo, no Assentamento Uirapuru, ampliando as condições de acesso, segurança e mobilidade para os moradores da região.

A obra representa um avanço importante na infraestrutura rural do município, facilitando o tráfego de veículos, o escoamento da produção e o deslocamento das famílias para serviços essenciais, como saúde e educação.

A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pela gestão municipal voltadas ao fortalecimento da zona rural, com foco na melhoria das condições de vida e no apoio direto a quem vive e produz no campo.

O prefeito André Guimarães destacou a importância de investir em infraestrutura rural: “A melhoria das estradas e pontes impacta diretamente o dia a dia das pessoas. Essa entrega garante mais segurança, facilita o acesso e contribui para o desenvolvimento das comunidades rurais”, afirmou.

O secretário municipal de Obras, César Augusto, ressaltou a continuidade dos trabalhos: “Seguimos com um cronograma de ações na zona rural, atendendo as demandas das comunidades e garantindo melhores condições de acesso. Esse é um trabalho permanente”, destacou.

Morador da região, Milton Elesbão comemorou a entrega da ponte e os avanços recentes: “A ponte ficou muito boa e trouxe mais segurança para todos nós. Aos poucos as melhorias estão chegando, e isso faz diferença para quem vive aqui. O acesso melhorou bastante”, afirmou.

A entrega reforça o compromisso da Prefeitura de Nioaque com a infraestrutura rural, reconhecendo a importância do campo para o desenvolvimento do município e garantindo melhores condições para quem vive e produz na zona rural.

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