Nioaque escreve capítulo histórico com projetos para indígenas e quilombolas

Nioaque viveu um sábado (29/11) histórico com a entrega dos Planos de Visitação para cinco aldeias indígenas e a certificação do primeiro Empretec Quilombola do Brasil. A agenda dupla, realizada com apoio do SEBRAE/MS e FUNDTUR-MS, marca um avanço significativo no fortalecimento das comunidades tradicionais e no desenvolvimento do etnoturismo no município.

Pela manhã, no Centro Comunitário da Aldeia Brejão, foram entregues os Planos de Visitação das Aldeias Brejão, Taboquinha, Água Branca, Cabeceira e Atikum. Desenvolvidos pelo SEBRAE/MS em parceria com a FUNDTUR-MS e Prefeitura, os documentos representam um marco para a organização das atividades turísticas nas comunidades.

"É um passo concreto para garantir que o turismo nas aldeias aconteça de forma organizada, respeitosa e sustentável. É desenvolvimento com identidade e autonomia", afirmou Viviane Luiza, secretária da Sala de Cidadania.

O subsecretário estadual de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, Deividson de Deus Silva, reforçou: "Esses planos representam segurança jurídica, planejamento e mais oportunidades".

O diretor-superintendente do SEBRAE/MS, Cláudio George, destacou a metodologia colaborativa: "Todo esse trabalho foi feito ouvindo as lideranças e entendendo a realidade local. O material entregue hoje é um instrumento de gestão para o futuro".

Protagonismo comunitário

A professora indígena Edilene Lourenço compartilhou como o Empretec Indígena transformou sua perspectiva: "O curso me ajudou a superar desafios pessoais e a enxergar meu potencial como empreendedora. Aprendi a organizar minhas ideias, planejar metas e acreditar na força do nosso trabalho coletivo".

Já o estudante indígena Érico Cabrocha, veterano em capacitações para etnoturismo, ressaltou: "Aprendemos como valorizar nossas tradições com responsabilidade e transformar conhecimento em oportunidade. É assim que construímos o futuro das aldeias".

Marco nacional quilombola

À tarde, as atenções se voltaram para o Quilombo Araújo Ribeiro, onde foram entregues os certificados do primeiro Empretec Quilombola do país. A presidente do Quilombo Bulhões, Vânia Bulhões, não escondeu a emoção: "É uma conquista histórica. O Empretec trouxe motivação, conhecimento e novas perspectivas para quem deseja empreender. Ele fortalece nossas famílias e nossa identidade".

O prefeito André Guimarães sintetizou o significado das ações: "Essas entregas representam desenvolvimento com respeito às tradições. Estamos investindo em formação, turismo, geração de renda e valorização cultural. É assim que reconstruímos com dedicação e colocamos Nioaque no rumo certo".

As iniciativas contaram com o apoio de uma ampla rede de instituições, incluindo Programa Cidade Empreendedora, Setesc, Semadesc e Prodesenvolve, demonstrando o esforço integrado para o desenvolvimento territorial sustentável no município.

