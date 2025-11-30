Acessibilidade

30 de Novembro de 2025 • 12:05

Buscar

Últimas notícias
X
Sustentabilidade

Nioaque escreve capítulo histórico com projetos para indígenas e quilombolas

O plano marca um avanço significativo no fortalecimento das comunidades tradicionais e no desenvolvimento do etnoturismo

Da redação

Publicado em 30/11/2025 às 09:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O material é um instrumento de gestão para o futuro / Divulgação

Nioaque viveu um sábado (29/11) histórico com a entrega dos Planos de Visitação para cinco aldeias indígenas e a certificação do primeiro Empretec Quilombola do Brasil. A agenda dupla, realizada com apoio do SEBRAE/MS e FUNDTUR-MS, marca um avanço significativo no fortalecimento das comunidades tradicionais e no desenvolvimento do etnoturismo no município.

Pela manhã, no Centro Comunitário da Aldeia Brejão, foram entregues os Planos de Visitação das Aldeias Brejão, Taboquinha, Água Branca, Cabeceira e Atikum. Desenvolvidos pelo SEBRAE/MS em parceria com a FUNDTUR-MS e Prefeitura, os documentos representam um marco para a organização das atividades turísticas nas comunidades.

"É um passo concreto para garantir que o turismo nas aldeias aconteça de forma organizada, respeitosa e sustentável. É desenvolvimento com identidade e autonomia", afirmou Viviane Luiza, secretária da Sala de Cidadania.

O subsecretário estadual de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, Deividson de Deus Silva, reforçou: "Esses planos representam segurança jurídica, planejamento e mais oportunidades".

O diretor-superintendente do SEBRAE/MS, Cláudio George, destacou a metodologia colaborativa: "Todo esse trabalho foi feito ouvindo as lideranças e entendendo a realidade local. O material entregue hoje é um instrumento de gestão para o futuro".

Protagonismo comunitário

A professora indígena Edilene Lourenço compartilhou como o Empretec Indígena transformou sua perspectiva: "O curso me ajudou a superar desafios pessoais e a enxergar meu potencial como empreendedora. Aprendi a organizar minhas ideias, planejar metas e acreditar na força do nosso trabalho coletivo".

Já o estudante indígena Érico Cabrocha, veterano em capacitações para etnoturismo, ressaltou: "Aprendemos como valorizar nossas tradições com responsabilidade e transformar conhecimento em oportunidade. É assim que construímos o futuro das aldeias".

Marco nacional quilombola

À tarde, as atenções se voltaram para o Quilombo Araújo Ribeiro, onde foram entregues os certificados do primeiro Empretec Quilombola do país. A presidente do Quilombo Bulhões, Vânia Bulhões, não escondeu a emoção: "É uma conquista histórica. O Empretec trouxe motivação, conhecimento e novas perspectivas para quem deseja empreender. Ele fortalece nossas famílias e nossa identidade".

O prefeito André Guimarães sintetizou o significado das ações: "Essas entregas representam desenvolvimento com respeito às tradições. Estamos investindo em formação, turismo, geração de renda e valorização cultural. É assim que reconstruímos com dedicação e colocamos Nioaque no rumo certo".

As iniciativas contaram com o apoio de uma ampla rede de instituições, incluindo Programa Cidade Empreendedora, Setesc, Semadesc e Prodesenvolve, demonstrando o esforço integrado para o desenvolvimento territorial sustentável no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Grupo Onça Pintada integra mutirão gratuito de prevenção ao câncer de mama

Administração

Nioaque promove capacitação sobre inovação na gestão pública a servidores

Terras

Território quilombola de Nioaque é reconhecido pelo Governo Federal

Defensoria articula projeto voltado à educação em direitos para mulheres em Nioaque

Indígena de Nioaque é aprovada em 1º lugar em vestibular

Defensoria discute projeto de desjudicialização de demandas de saúde em Nioaque

Justiça

Defensoria articula projeto voltado à educação em direitos para mulheres em Nioaque

Publicidade

Educação

Indígena de Nioaque é aprovada em 1º lugar em vestibular

ÚLTIMAS

Polícia

Vigilância Sanitária da SES intensifica ações de prevenção ao câncer em Corumbá

Vigilância Sanitária da SES executou ações educativas e fiscalizatórias relacionadas aos principais fatores de risco para o câncer, como parte da programação da semana de prevenção

Evento

Feira de Arte e Cultura traz Papai Noel à Praça da Matriz

Evento será no dia 5 de dezembro, na Praça da Matriz, com artesanato, gastronomia e atrações natalinas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo