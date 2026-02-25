Acessibilidade

25 de Fevereiro de 2026 • 19:38

Ciclis

Nioaque espera mais de 800 ciclistas para circuito de mountain bike em 1º de março

Município se prepara para receber um dos maiores eventos esportivos do ano neste final de semana

Da redação

Publicado em 25/02/2026 às 15:34

movimentação deve impactar positivamente o comércio local, a rede hoteleira e os serviços / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Nioaque se prepara para viver um dos maiores eventos esportivos do ano com a realização do Circuito Sesc MTB Brasil 2026. A expectativa é elevada, e a organização trabalha para entregar uma edição histórica, consolidando o município como referência no mountain bike em Mato Grosso do Sul. Mais de 800 ciclistas de diversas regiões do Estado são aguardados para a prova oficial no domingo (1º).

Após os desafios enfrentados no ano anterior, a etapa deste ano chega com planejamento reforçado, estrutura ampliada e organização completa, demonstrando o compromisso com atletas, equipes e com toda a população que prestigiará o evento.

A programação começa no sábado (28), com o tradicional Bike Kids, voltado para as crianças. O espaço contará com atividades recreativas, distribuição gratuita de frutas e picolés, além de brinquedos infláveis. A proposta é incentivar o esporte desde a infância, promovendo lazer, inclusão e momentos de integração para as famílias.

No domingo, dia 1º, acontece a prova oficial, que deve reunir ciclistas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, transformando o município em palco de uma grande celebração do esporte. A movimentação deve impactar positivamente o comércio local, a rede hoteleira e os serviços, fortalecendo a economia do município.

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, destacou o papel do evento dentro da política pública de incentivo ao esporte.

“Mais do que uma competição, esse evento representa o fortalecimento do esporte como política pública em Nioaque. Estamos investindo para criar oportunidades, incentivar hábitos saudáveis e envolver as famílias. O Bike Kids é exemplo disso: queremos que nossas crianças cresçam vendo o esporte como caminho de saúde, disciplina e cidadania. Essa etapa deixa um legado para a cidade”, afirmou.

O realizador do evento, Afonso Brandão, ressaltou o padrão técnico da competição e o diferencial da etapa no município.

“Estamos trazendo para Nioaque uma prova com padrão elevado, estrutura totalmente montada, percurso bem sinalizado e equipe técnica preparada para atender mais de 800 atletas com segurança e organização. É um evento pensado nos mínimos detalhes, desde a largada até o suporte durante o trajeto. Nossa meta é proporcionar uma experiência de alto nível para todos os participantes”, destacou.

O prefeito André Guimarães reforçou a importância estratégica do evento para o desenvolvimento da cidade.

“Receber um evento desse porte demonstra que Nioaque está preparada para crescer. O esporte movimenta a economia, fortalece o turismo e projeta o nome da nossa cidade para todo o Estado. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para consolidar Nioaque como referência na realização de grandes eventos”, declarou.

A etapa reafirma o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao esporte, ao lazer e ao desenvolvimento econômico, fortalecendo Nioaque como destino preparado para sediar competições de grande porte e receber bem atletas e visitantes.

