Nioaque espera mais de 800 ciclistas para circuito de mountain bike em 1º de março

movimentação deve impactar positivamente o comércio local, a rede hoteleira e os serviços / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Nioaque se prepara para viver um dos maiores eventos esportivos do ano com a realização do Circuito Sesc MTB Brasil 2026. A expectativa é elevada, e a organização trabalha para entregar uma edição histórica, consolidando o município como referência no mountain bike em Mato Grosso do Sul. Mais de 800 ciclistas de diversas regiões do Estado são aguardados para a prova oficial no domingo (1º).

Após os desafios enfrentados no ano anterior, a etapa deste ano chega com planejamento reforçado, estrutura ampliada e organização completa, demonstrando o compromisso com atletas, equipes e com toda a população que prestigiará o evento.

A programação começa no sábado (28), com o tradicional Bike Kids, voltado para as crianças. O espaço contará com atividades recreativas, distribuição gratuita de frutas e picolés, além de brinquedos infláveis. A proposta é incentivar o esporte desde a infância, promovendo lazer, inclusão e momentos de integração para as famílias.

No domingo, dia 1º, acontece a prova oficial, que deve reunir ciclistas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, transformando o município em palco de uma grande celebração do esporte. A movimentação deve impactar positivamente o comércio local, a rede hoteleira e os serviços, fortalecendo a economia do município.

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, destacou o papel do evento dentro da política pública de incentivo ao esporte.

“Mais do que uma competição, esse evento representa o fortalecimento do esporte como política pública em Nioaque. Estamos investindo para criar oportunidades, incentivar hábitos saudáveis e envolver as famílias. O Bike Kids é exemplo disso: queremos que nossas crianças cresçam vendo o esporte como caminho de saúde, disciplina e cidadania. Essa etapa deixa um legado para a cidade”, afirmou.

O realizador do evento, Afonso Brandão, ressaltou o padrão técnico da competição e o diferencial da etapa no município.

“Estamos trazendo para Nioaque uma prova com padrão elevado, estrutura totalmente montada, percurso bem sinalizado e equipe técnica preparada para atender mais de 800 atletas com segurança e organização. É um evento pensado nos mínimos detalhes, desde a largada até o suporte durante o trajeto. Nossa meta é proporcionar uma experiência de alto nível para todos os participantes”, destacou.

O prefeito André Guimarães reforçou a importância estratégica do evento para o desenvolvimento da cidade.

“Receber um evento desse porte demonstra que Nioaque está preparada para crescer. O esporte movimenta a economia, fortalece o turismo e projeta o nome da nossa cidade para todo o Estado. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para consolidar Nioaque como referência na realização de grandes eventos”, declarou.

A etapa reafirma o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao esporte, ao lazer e ao desenvolvimento econômico, fortalecendo Nioaque como destino preparado para sediar competições de grande porte e receber bem atletas e visitantes.