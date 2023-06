Nioaque faz 133 anos com show de João Bosco e Vinícius e pacote de obras

Nioaque faz 133 anos com show de João Bosco e Vinícius / Divulgação

No dia 18 de Julho, Nioaque comemora 133 anos de emancipação político-administrativa e a Prefeitura de Nioaque divulgou que programação alusiva a data contará com show de João Bosco e Vinícius e pacote de obras.

A partir das 14h, do dia 18 de Julho, será lançado o Programa “Acelera Nioaque” com apresentação de obras feitas, em andamento e também que serão realizadas pela atual gestão executiva municipal.

O pacote de obras e o show cultural em comemoração do aniversário do município é realização da Prefeitura Municipal com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Programa Acelera Nioaque

O programa Acelera Nioaque é o maior pacote de obras na área da infraestrutura, que Nioaque já recebeu com conclusão de várias ruas pavimentadas e sinalizadas.

Shows

Uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, João Bosco e Vinícius farão um grande show para fechar a data festiva com chave-de-ouro, além de apresentações de atrações pratas-da-casa. Os Shows serão feitos no Estádio Municipal Mauro Resstel, com todo o lucro da área gastronômica e de bebidas destinada a APAE de Nioaque.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, convida toda a população de Nioaque e região para prestigiar esta grande festa.