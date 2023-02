Nioaque Folia proporcionou diversão e segurança durante três dias

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, agradece o público presente / Divulgação

Foi disponibilizada uma grande estrutura para receber os foliões. A organização disponibilizou tendas para, em parceria com comerciantes locais, atender todos que estavam presentes com grande variedade gastronômica.

Equipes da Polícia Militar local, G.O.I (Grupo de Operações e Investigações), Polícia Civil local, além de uma equipe de segurança particular fizeram a segurança do Nioaque Folia 2023.

A Secretaria de Saúde disponibilizou ambulância e UTI móvel todas as noites, além de tenda com equipe de profissionais para orientar os foliões a curtirem o carnaval com responsabilidade.

Na disputada de bloco mais animado, o bloco “Toca-da-Onça” venceu e ganhou premiação da organização.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, agradece o público presente, toda a equipe que esteve envolvida no evento e fizeram o maior esforço para garantir um carnaval com segurança, trazendo entretenimento, alegria e além de tudo incentivo ao comércio local

Nioaque Folia

1º Dia (18/02)

No sábado, a abertura aconteceu ás 21h com o Dj Diego Dias (prata-da-casa).

Em seguida, foi realizado o show da banda nacional Thimbahia com um repertório de hits atuais e de épocas passadas que marcaram o nome da banda nos carnavais do Nordeste.

Após o show teve apresentação do Dj KiKo (prata-da-casa).

2º Dia (19/02)

O domingo foi o dia da matinê, das 15h ás 19h, com Dj Cleber Deknis (prata-da-casa), e banda Lilás, nome tradicional nos grandes eventos de Mato Grosso do Sul.

A partir das 21 horas, foi realizada abertura do Pr1mus (prata-da-casa), e banda Lilás.

3º Dia (20/02)

Para encerrar com chave de ouro, o último dia do Nioaque Folia teve show da banda Lilás, Dj Kuka (prata-da-casa), e Paolla, que já se apresentou em eventos passados da gestão Governo, Responsabilidade e Trabalho.