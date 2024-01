Nioaque Folia será nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro

O Nioaque Folia 2024 está mais do que confirmado!

Com a confirmação, os preparativos para o Carnaval estão em pleno andamento, e a festividade, que já faz parte da identidade cultural do município, promete ser um marco histórico, confirmando a tradição e proporcionando momentos de alegria e descontração para todos.

Será nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro o Nioaque Folia, com matinê no domingo de carnaval. A organização frisa que na próxima semana serão lançadas as atrações.

Tradição

A Gestão Valdir Júnior confirma a tradição em realizar grandes eventos, apenas na época da pandemia não realizados eventos, por motivos óbvios. Aniversários da cidade, eventos evangélicos, réveillons, carnavais dentre outras datas comemorativas foram realizadas desde 2017 com shows nacionais e também valorização e participação dos artistas pratas-da-casa.

Fomento ao Comércio

Destaca-se a importância ao comércio local a realização do Nioaque Folia, onde os setores gastronômicos, hoteleiros. entre outros tem um aumento nas vendas durante esta época devido ao fato de foliões de municípios vizinhos virem curtir o carnaval.