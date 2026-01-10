Nioaque garante mais de R$ 1,2 milhões para a educação

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Nioaque

O município de Nioaque conquistou um importante avanço para a educação municipal ao atender todas as metas exigidas pelo Ministério da Educação (MEC), garantindo um investimento de R$ 1.263.979,02 que será aplicado diretamente no fortalecimento da rede municipal de ensino.

O repasse está previsto na Portaria nº 14 do MEC, publicada em 29 de dezembro de 2025, que define os valores destinados aos municípios que demonstraram avanços na aprendizagem dos alunos, redução das desigualdades educacionais e boa gestão das políticas públicas de educação.

O recurso faz parte do Valor Aluno Ano por Resultado, um mecanismo do Fundeb que reconhece redes de ensino que vão além da quantidade de matrículas e apresentam resultados concretos na educação. Em Nioaque, o município cumpriu 100% das condicionalidades exigidas, se destacando entre muitos municípios brasileiros.

A secretária municipal de Educação, Maria Solange, destacou que a conquista é resultado de um trabalho coletivo e contínuo.

“Esse resultado mostra que estamos no caminho certo. Cumprir todas as metas exigidas pelo MEC é reflexo de planejamento, compromisso e de um trabalho feito com responsabilidade dentro das escolas. É uma vitória de toda a rede municipal de ensino”, afirmou.

Para o prefeito André Guimarães, o investimento reforça a prioridade dada à educação na gestão municipal.

“Educação é base de tudo. Garantir mais de R$ 1,2 milhão para a nossa rede mostra que quando a gente planeja, acompanha e investe com seriedade, os resultados aparecem. Esse recurso vai fortalecer ainda mais nossas ações e garantir mais oportunidades para nossas crianças e jovens”, destacou o prefeito.

Com esse investimento, a Prefeitura de Nioaque segue avançando na construção de uma educação pública mais forte, eficiente e com resultados reais, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento do município e com o futuro da população.