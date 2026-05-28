Nioaque inaugura SEMDITEC e nova Sala do Empreendedor no dia 1º de junho

Nioaque vista de cima / Arquivo

A Prefeitura de Nioaque convida toda a população para participar, no próximo dia 1º de junho, de um momento histórico para o município: a inauguração da SEMDITEC, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Infraestrutura, Turismo, Cultura e Cidade, e da nova Sala do Empreendedor, implantada em parceria com o Sebrae/MS.

A cerimônia será realizada às 16 horas, na Rua Benjamin Constant, na garagem da Secretaria Municipal de Obras, reunindo autoridades, lideranças, empreendedores e a comunidade em um marco importante para o fortalecimento do desenvolvimento econômico, turístico e estrutural de Nioaque.

A criação da SEMDITEC representa uma nova visão de gestão integrada, reunindo áreas estratégicas para impulsionar o crescimento do município, fortalecer o ambiente de negócios, incentivar o turismo, valorizar a cultura e ampliar as oportunidades para a população. Já a Sala do Empreendedor chega com o objetivo de aproximar serviços, orientar empresários, apoiar pequenos negócios e estimular o empreendedorismo local, fortalecendo a economia e incentivando a geração de emprego e renda.

O prefeito André Guimarães destacou que a inauguração simboliza uma nova fase para o município. Ele afirmou que a gestão está trabalhando para transformar Nioaque em uma cidade cada vez mais organizada, desenvolvida e preparada para o futuro e que a criação da SEMDITEC e da Sala do Empreendedor demonstra o compromisso em apoiar quem empreende, fortalecer o turismo, incentivar a cultura e investir no crescimento do município.

O secretário municipal Cesar Augusto ressaltou que a nova estrutura foi planejada para conectar desenvolvimento, oportunidades e planejamento estratégico. Ele destacou que a SEMDITEC nasce com o propósito de integrar áreas fundamentais para o crescimento de Nioaque, criando um ambiente favorável para novos investimentos, fortalecendo o turismo, incentivando projetos e abrindo caminhos para novas oportunidades no município.

A programação segue às 18h30 com o Nioaque Dino Experience - Território do Futuro na Rota Bioceânica, evento que contará com palestras, painéis, feira gastronômica e atrações voltadas ao turismo, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional. O estacionamento oficial do evento será no Posto Ypê.

A administração municipal reforça o convite para que toda a população participe deste momento especial, que simboliza uma nova fase de crescimento, planejamento e oportunidades para Nioaque.

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