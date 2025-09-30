Nioaque inicia digitalização de processos com capacitação de servidores

A iniciativa busca tornar os trâmites internos mais ágeis, sustentáveis e eficientes
Prefeitura de Nioaque
A Prefeitura de Nioaque iniciou um importante processo de modernização administrativa ao adotar o sistema Papel Zero, em parceria com a plataforma 1Doc. A iniciativa busca tornar os trâmites internos mais ágeis, sustentáveis e eficientes, eliminando gradativamente o uso de papel e garantindo maior praticidade nos serviços públicos.
Como parte dessa implantação, todos os servidores cadastrados receberam, por e-mail, um link de acesso a um curso de Ensino a Distância (EAD). O conteúdo é voltado para capacitar a equipe no uso da nova ferramenta, preparando cada servidor para atuar de forma integrada no ambiente digital.
Com essa iniciativa, a gestão municipal reforça o compromisso de investir em inovação, capacitação de servidores e responsabilidade ambiental, dando um passo decisivo rumo a uma administração pública mais moderna e eficiente.
*Orientação importante:* caso algum servidor não tenha recebido o e-mail com o link do curso, é necessário procurar o setor de Licitação da Prefeitura para verificar o motivo e garantir o acesso à capacitação.
