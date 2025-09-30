Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 07:11

Buscar

Últimas notícias
X
Modernização

Nioaque inicia digitalização de processos com capacitação de servidores

A iniciativa busca tornar os trâmites internos mais ágeis, sustentáveis e eficientes

Redação

Publicado em 30/09/2025 às 06:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque iniciou um importante processo de modernização administrativa ao adotar o sistema Papel Zero, em parceria com a plataforma 1Doc. A iniciativa busca tornar os trâmites internos mais ágeis, sustentáveis e eficientes, eliminando gradativamente o uso de papel e garantindo maior praticidade nos serviços públicos.

Como parte dessa implantação, todos os servidores cadastrados receberam, por e-mail, um link de acesso a um curso de Ensino a Distância (EAD). O conteúdo é voltado para capacitar a equipe no uso da nova ferramenta, preparando cada servidor para atuar de forma integrada no ambiente digital.

Com essa iniciativa, a gestão municipal reforça o compromisso de investir em inovação, capacitação de servidores e responsabilidade ambiental, dando um passo decisivo rumo a uma administração pública mais moderna e eficiente.

*Orientação importante:* caso algum servidor não tenha recebido o e-mail com o link do curso, é necessário procurar o setor de Licitação da Prefeitura para verificar o motivo e garantir o acesso à capacitação.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Orgulho

Aluna de Nioaque se destaca em concurso de desenho da Defensoria Publica

Saúde

Campanha de vacinação antirrábica começa segunda-feira em Nioaque

Melhorias

Prefeitura de Nioaque restabelece abastecimento de água no Assentamento Areias

A Prefeitura de Nioaque reforça seu compromisso com a população

Política

Nioaque realiza audiência pública para elaboração do PPA 2026-2029 e LOA 2026

Publicidade

Em Rio Brilhante

Escola de Nioaque participa neste sábado dos jogos escolares

ÚLTIMAS

Polícia

Suspeito é preso por lesão corporal em Aquidauana

Polícia Militar registrou casos de lesão corporal, droga e veículo adulterado

Bairro São Pedro

Homem com mandado de prisão é detido em conveniência de Aquidauana

Acusado foi localizado durante atendimento de ocorrência de som alto no Bairro São Pedro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo