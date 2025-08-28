Nioaque integra programa estadual de enfrentamento à violência contra mulheres

Divulgação/ Prefeitura de Nioaque





O prefeito André Guimarães representou Nioaque no encontro e destacou a relevância do trabalho conjunto: “Nosso compromisso é fortalecer essa rede de proteção, garantindo que as mulheres de Nioaque tenham acesso à segurança, dignidade e oportunidades. É uma união de esforços que reflete no bem-estar de toda a comunidade.”



O governador Eduardo Riedel ressaltou que o programa simboliza um avanço coletivo:“Essa rede de proteção é uma construção que depende da participação ativa dos municípios. É na parceria com as cidades que o PROTEGE-MS ganha força para chegar a cada mulher sul-mato-grossense.”



A secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luiza, reforçou a importância da adesão municipal: “O trabalho das prefeituras é essencial para transformar o PROTEGE-MS em ações concretas, aproximando a rede de proteção da vida real das mulheres.”



A secretária de Assistência Social de Nioaque, Tessa Ribeiro, destacou o impacto local do programa: “Com a adesão ao PROTEGE-MS, reforçamos nosso compromisso em criar políticas públicas que protejam, acolham e empoderem as mulheres da nossa cidade. Cada ação é um passo importante para uma Nioaque mais segura e justa para todas.”



Com a adesão, Nioaque passa a integrar oficialmente a estratégia estadual de fortalecimento da rede de proteção, unindo-se às demais cidades na implementação de políticas públicas de prevenção, acolhimento e promoção da autonomia feminina.



O evento fez parte da programação do Agosto Lilás, campanha que mobiliza a sociedade para o enfrentamento à violência contra a mulher.



