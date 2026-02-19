Acessibilidade

19 de Fevereiro de 2026 • 18:21

Cidade

Nioaque investe em turismo como motor de desenvolvimento local

Evento Nioaque na Rota começa neste sábado (21)

Da redação

Publicado em 19/02/2026 às 13:34

Atualizado em 19/02/2026 às 13:37

Divulgação/ Nioaque

A Prefeitura de Nioaque realiza, neste sábado (21), o evento Nioaque na Rota. Iniciativa que marca um importante avanço na consolidação do município como destino turístico estruturado e ponto estratégico de integração regional.

O evento integra o calendário de ações voltadas ao fortalecimento do turismo e ao estímulo ao desenvolvimento econômico local, recebendo motorhomes que estarão disponíveis para visitação pública. A proposta é apresentar à população e aos visitantes o modelo de turismo itinerante — segmento em expansão no país e que contribui diretamente para a geração de renda, movimentação do comércio e fortalecimento da economia local.

Com localização privilegiada e inserida na Rota Bioceânica, Nioaque amplia sua presença no cenário regional e nacional, reafirmando seu potencial como destino turístico acolhedor, organizado e preparado para receber visitantes.

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, ressaltou que o evento faz parte de um planejamento estratégico voltado à valorização das potencialidades locais.

“O Nioaque na Rota representa um avanço significativo para o turismo do município. Estamos promovendo integração, visibilidade e criando um ambiente favorável para novos investimentos, além de fortalecer nossos empreendedores e nossa identidade cultural.”

O prefeito André Guimarães destacou que a iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com o crescimento sustentável. “Nosso objetivo é posicionar Nioaque como destino consolidado. Estamos investindo em planejamento, estrutura e promoção para ampliar oportunidades, gerar desenvolvimento e fortalecer a economia local. Esse evento simboliza uma nova fase para o turismo do município.”

Programação Oficial

09h – Chegada oficial com acolhimento no Trevo do Dinossauro e carreata até o Estádio Mauro Resstel
14h – Abertura para visitação aos motorhomes
17h – Feira Gastronômica Unificada e apresentações culturais

A programação cultural contará com apresentações de Capoeira, Grupo Olodum Quilombola Cardoso e Dança da Ema, além de shows com artistas locais Anderson Neves e Banda, Contagia e a atração regional Victor Gregório & Marco Aurélio.

O 1º Nioaque na Rota reforça o compromisso da administração municipal com o progresso, a valorização cultural e a integração regional, consolidando Nioaque como cidade preparada para receber, crescer e se destacar no cenário turístico.

ÚLTIMAS

LUTO

Aos 77 anos, morre Jair, poeta das ruas e guardião da memória

Ex-artecolunista do jornal O Pantaneiro, servidor aposentado da Caixa Econômica Federal, historiador e poeta, Jair construiu uma trajetória marcada pelo amor à palavra, à memória e à comunidade.

Trânsito

Motociclista sofre fratura exposta devido a acidente em Miranda

As causas da colisão deverão ser investigadas pelas autoridades de trânsito

