Nioaque investe em turismo como motor de desenvolvimento local

Evento Nioaque na Rota começa neste sábado (21)
A Prefeitura de Nioaque realiza, neste sábado (21), o evento Nioaque na Rota. Iniciativa que marca um importante avanço na consolidação do município como destino turístico estruturado e ponto estratégico de integração regional.
O evento integra o calendário de ações voltadas ao fortalecimento do turismo e ao estímulo ao desenvolvimento econômico local, recebendo motorhomes que estarão disponíveis para visitação pública. A proposta é apresentar à população e aos visitantes o modelo de turismo itinerante — segmento em expansão no país e que contribui diretamente para a geração de renda, movimentação do comércio e fortalecimento da economia local.
Com localização privilegiada e inserida na Rota Bioceânica, Nioaque amplia sua presença no cenário regional e nacional, reafirmando seu potencial como destino turístico acolhedor, organizado e preparado para receber visitantes.
O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, ressaltou que o evento faz parte de um planejamento estratégico voltado à valorização das potencialidades locais.
“O Nioaque na Rota representa um avanço significativo para o turismo do município. Estamos promovendo integração, visibilidade e criando um ambiente favorável para novos investimentos, além de fortalecer nossos empreendedores e nossa identidade cultural.”
O prefeito André Guimarães destacou que a iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com o crescimento sustentável. “Nosso objetivo é posicionar Nioaque como destino consolidado. Estamos investindo em planejamento, estrutura e promoção para ampliar oportunidades, gerar desenvolvimento e fortalecer a economia local. Esse evento simboliza uma nova fase para o turismo do município.”
Programação Oficial
09h – Chegada oficial com acolhimento no Trevo do Dinossauro e carreata até o Estádio Mauro Resstel
14h – Abertura para visitação aos motorhomes
17h – Feira Gastronômica Unificada e apresentações culturais
A programação cultural contará com apresentações de Capoeira, Grupo Olodum Quilombola Cardoso e Dança da Ema, além de shows com artistas locais Anderson Neves e Banda, Contagia e a atração regional Victor Gregório & Marco Aurélio.
O 1º Nioaque na Rota reforça o compromisso da administração municipal com o progresso, a valorização cultural e a integração regional, consolidando Nioaque como cidade preparada para receber, crescer e se destacar no cenário turístico.
Festa para a família
