Nioaque lança Campanha do Agasalho 2026 e mobiliza a comunidade

Após o sucesso da edição anterior, a campanha retorna ainda mais fortalecida
Divulgação/Governo de MS
A Prefeitura de Nioaque realizou, na última quarta-feira (22/04), o lançamento oficial da Campanha do Agasalho 2026, com o tema “Doe Calor, Espalhe Amor”. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, tem como objetivo mobilizar a população para arrecadar doações e garantir apoio às famílias em situação de vulnerabilidade antes da chegada do inverno.
Após o sucesso da edição anterior, a campanha retorna ainda mais fortalecida. Em 2025, a entrega dos donativos inovou ao adotar o formato de feira solidária, proporcionando uma experiência mais acolhedora e humanizada. Nesse modelo, as famílias puderam escolher as peças de acordo com suas necessidades, promovendo dignidade, autonomia e respeito.
Para este ano, a proposta segue com o mesmo propósito: ir além da doação e fortalecer o cuidado com as pessoas. A secretária municipal de Assistência Social, Tessalonica Fernandes Ribeiro, destacou o caráter coletivo da campanha: “Essa campanha é feita com o coração. Cada doação representa cuidado, respeito e amor ao próximo. Nosso compromisso é garantir que essas peças cheguem a quem realmente precisa, da melhor forma possível. Quando a comunidade se une, o resultado é transformador”.
O prefeito André Guimarães também reforçou o papel da solidariedade: “Cuidar das pessoas é prioridade. A Campanha do Agasalho mostra que, quando a Prefeitura e a população caminham juntas, conseguimos levar dignidade, acolhimento e esperança para quem mais precisa”, destacou.
A população pode contribuir com doações de agasalhos, cobertores, calçados, toucas, meias e demais itens de inverno, desde que estejam em boas condições de uso. Os pontos de arrecadação são:
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
A expectativa é que as entregas aconteçam antes da queda das temperaturas, garantindo que o apoio chegue no momento certo.
A Campanha do Agasalho reforça que pequenos gestos podem gerar grandes transformações, aquecendo não apenas o inverno, mas também a vida de quem mais precisa.
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