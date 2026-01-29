Nioaque lança Plano de Desenvolvimento e consolida planejamento para o futuro

O foco é valorizar as vocações econômicas do município, melhorar a qualidade de vida da população e garantir mais eficiência na gestão pública / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque realizou, no dia 28 de janeiro, o lançamento oficial do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM), em evento realizado na Câmara Municipal. A iniciativa contou com a parceria do Sebrae/MS e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e reuniu autoridades, representantes de instituições, lideranças locais e membros da comunidade.

O lançamento do PDM integra as ações do programa Cidade Empreendedora, desenvolvido no município em parceria com o Sebrae/MS e a Semadesc. O programa tem como objetivo fortalecer a gestão pública, estimular o empreendedorismo e promover o desenvolvimento local de forma planejada, sustentável e alinhada às reais necessidades da população.

O Plano de Desenvolvimento Municipal é a principal ferramenta estratégica do Cidade Empreendedora. O documento reúne um diagnóstico detalhado da realidade de Nioaque, define projetos prioritários, estabelece indicadores e diretrizes de acompanhamento, além de orientar as ações do poder público de maneira integrada. O foco é valorizar as vocações econômicas do município, melhorar a qualidade de vida da população e garantir mais eficiência na gestão pública.

Durante o evento, o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio George Mendonça, destacou a importância do planejamento para o crescimento dos municípios. Segundo ele, o PDM representa um compromisso concreto com o futuro.

“O plano é uma bússola para a gestão pública. Ele orienta decisões, investimentos e políticas públicas, garantindo que o desenvolvimento aconteça de forma organizada e com resultados para a população”, afirmou.

Representando a Semadesc, o analista Wagner Alexandre Teixeira reforçou a relevância da integração entre município e Estado. “O Plano de Desenvolvimento Municipal permite alinhar as ações locais às políticas estaduais, promovendo crescimento sustentável, fortalecimento da economia e geração de oportunidades”, pontuou.

O prefeito de Nioaque, André Guimarães, ressaltou que o lançamento do PDM marca um novo momento para o município.

“Hoje é um dia muito especial para Nioaque. A gente não está lançando apenas um plano, estamos falando de cuidado com o futuro da nossa cidade e das pessoas que vivem aqui”, destacou.

Segundo o prefeito, o plano é resultado do diálogo e da construção coletiva. “O Plano de Desenvolvimento Municipal nasce da escuta, da parceria e do olhar atento para a nossa realidade, para as nossas vocações e, principalmente, para as necessidades da população. Planejar é respeitar o dinheiro público, é fazer escolhas certas e garantir que cada ação da Prefeitura tenha propósito. Nosso compromisso é trabalhar com responsabilidade, organização e visão de futuro, para gerar oportunidades, fortalecer a economia e melhorar a vida de quem chama Nioaque de lar”, afirmou.

A programação também contou com palestra da consultora e mentora do Sebrae, Daniela de Cássia, que apresentou reflexões sobre planejamento estratégico e desenvolvimento municipal. Para ela, o diferencial do PDM está em seu caráter prático e coletivo. “O plano não é um documento para ficar guardado. Ele orienta escolhas, define prioridades e prepara o município para os desafios e oportunidades dos próximos anos”, explicou.

Desde 2018, o programa Cidade Empreendedora já atendeu 45 municípios em Mato Grosso do Sul. Atualmente, 36 cidades participam da iniciativa, distribuídas nas modalidades Transforma, Avança e Excelência. Nioaque aderiu ao programa em 2022 e, neste novo ciclo, passou a integrar a modalidade Excelência, que contempla oito eixos voltados à modernização da gestão municipal, ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento a partir dos potenciais locais.

O lançamento do Plano de Desenvolvimento Municipal consolida o planejamento como instrumento essencial para orientar políticas públicas, organizar ações estratégicas e construir, de forma coletiva, um futuro mais próspero, sustentável e com mais oportunidades para Nioaque.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!