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Independência do Brasil

Nioaque leva civismo e tradição às ruas no desfile de 7 de Setembro

Programação reuniu 16 grupos e instituições na Avenida XV de Novembro; escolas e Forças Armadas participaram da celebração

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/09/2026 às 10:20

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Estadual Indígena de Ensino Médio Angelina Vicente durante o desfile / Francisco de Deus

Nioaque celebrou a Independência do Brasil, nesta segunda-feira (07), com o tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro. A programação começou às 07h30, com o hasteamento da Bandeira Nacional, e seguiu pela Avenida XV de Novembro, nas proximidades do Ginásio de Esportes.

A celebração reuniu estudantes, professores, instituições de ensino, projetos sociais, famílias e representantes das Forças Armadas. Ao todo, 16 grupos participaram do desfile, levando à avenida mensagens relacionadas ao civismo, patriotismo, educação, inclusão e respeito.

Nioaque leva civismo e tradição às ruas no desfile de 7 de Setembro

Entre os participantes estiveram a Fanfarra da Escola Estadual Odete Ignêz Resttel Villas Bôas, os Clubes de Aventureiros Estrelinhas do Valle e de Desbravadores Sentinelas do Vale, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Nioaque, a Escola Caminho do Saber e os Centros Educacionais Infantis Rita Lopes de Andréa e Amália Martins Gazote, incluindo polo e extensões.

Também desfilaram a Escola Municipal Guilherme Corrêa da Silva, a Escola Municipal Noé Nogueira, a Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano, a Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza (Emipes), além da Seduc (Secretaria Municipal de Educação de Nioaque).

A programação contou, ainda, com a participação da Escola Estadual Odete Ignêz Resttel Villas Bôas, Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Angelina Vicente, Escola Estadual Padroeira do Brasil, Escola Estadual Uirapuru e do 9º GAC (9º Grupo de Artilharia de Campanha) – Grupo Major Cantuária.

Nioaque leva civismo e tradição às ruas no desfile de 7 de Setembro3

Educação e civismo

A secretária municipal de Educação, Maria Solange de França Brito, destacou o papel da celebração na formação dos estudantes e na valorização da cidadania.

Segundo ela, o desfile representa uma oportunidade para que crianças e jovens vivenciem valores como respeito, pertencimento e amor pelo país, além de aproximar diferentes segmentos da comunidade.

Nioaque leva civismo e tradição às ruas no desfile de 7 de Setembro2

O prefeito André Guimarães (PP) também ressaltou a participação popular e a importância de preservar a história brasileira. Para ele, a presença de estudantes, professores, servidores, famílias, instituições e militares demonstrou a união da comunidade na celebração.

A estudante Calina Souza também participou da programação e destacou a importância de envolver as novas gerações na data. Para ela, o desfile representa uma oportunidade de conhecer e valorizar a história de Nioaque e do Brasil.

A presença de comunidades indígenas, projetos sociais, da Apae e das redes municipal e estadual de ensino também evidenciou a diversidade da população nioaquense. Ao longo do percurso, diferentes gerações e segmentos compartilharam o mesmo espaço em uma celebração marcada pela identidade local e pelos símbolos nacionais.

Nioaque leva civismo e tradição às ruas no desfile de 7 de Setembro5

O encerramento contou com a participação do 9º GAC – Grupo Major Cantuária, reforçando o caráter cívico-militar da programação.

Para a Prefeitura de Nioaque, a celebração também representa uma oportunidade de fortalecer a relação entre as instituições e a comunidade, valorizando a educação, a história e a participação da população nas atividades do município.

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