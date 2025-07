Nioaque oferece múltiplos serviços gratuitos em aniversário de 135 anos

No próximo dia 18 de julho, Nioaque celebra 135 anos de emancipação política / Prefeitura de Nioaque

A iniciativa simboliza o compromisso de uma gestão que articula parcerias e políticas públicas em benefício direto da comunidade, envolvendo instituições estaduais, entidades civis, forças armadas, setor produtivo e a sociedade local. “Essa ação só é possível porque temos parceiros comprometidos com Nioaque e com o bem-estar da nossa população. A união entre instituições é a base de uma cidade forte e justa”, afirma o prefeito André Guimarães.

No próximo dia 18 de julho, Nioaque celebra 135 anos de emancipação política e a prefeitura programou, a partir das 8h no Estádio Municipal, a ação “Nioaque no Rumo Certo – Cuidar para crescer juntos”, reunindo uma ampla rede de parceiros públicos e privados para oferecer serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, cultura, educação, inclusão social e bem-estar.

União de forças em prol da comunidade

Entre os serviços oferecidos, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realiza emissão gratuita de carteiras de identidade, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza aferição de pressão, vacinação, testes rápidos e saúde bucal. A Associação Nipoassistencial também participa com atendimento oftalmológico gratuito.

O evento conta ainda com o Sebrae/MS oferecendo palestras e orientações para pequenos empreendedores, o Senai/MS com a Carreta 4.0 e oficinas de inovação, e o Senar/MS realizando oficinas de drones e doação de mudas nativas e frutíferas.

Na área de lazer, a Fundesport apoia atividades esportivas, e o 9º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro realiza exposições e atividades interativas para as crianças. A mobilização inclui ainda ações voltadas ao cuidado com os animais e atividades para o público idoso, como o Cine 3ª Idade, maquiagem social e doação de armações de óculos.

Além disso, o evento destaca temas fundamentais como o protagonismo da mulher negra, com o Programa Julho das Pretas, e o acolhimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da ABAN, que montará uma sala sensorial especial para o público.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul estará presente com emissão da Carteira do Artesão e apoio à cultura local, e professores da UEMS oferecerão orientações educativas. O evento também valoriza a produção local, com a participação de feirantes e apresentações culturais de artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc.

Compromisso com o cuidado e o desenvolvimento

Mais do que celebrar um marco histórico, os 135 anos de Nioaque reforçam a importância de políticas públicas voltadas para o cuidado com as pessoas, a valorização da cultura local e o estímulo ao desenvolvimento responsável.

“Nioaque no Rumo Certo” mostra que o fortalecimento de parcerias é o caminho para construir uma cidade mais justa, próxima das pessoas e com um futuro sólido para todos os moradores.

