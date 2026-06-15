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Produção rural

Nioaque promove 1ª Feira do PAA e amplia oportunidades para agricultores familiares

A feira garante o acesso a alimentos saudáveis para famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo desenvolvimento econômico e inclusão social

Da redação

Publicado em 15/06/2026 às 11:02

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Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque promove nesta segunda-feira, dia 15, a 1ª Feira do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), iniciativa que promete aproximar produtores e consumidores, fortalecer a agricultura familiar e dar ainda mais visibilidade aos resultados alcançados pelo programa no município.

A feira reúne agricultores familiares, produtores indígenas e quilombolas, permitindo que a população conheça de perto a diversidade da produção local e tenha acesso a alimentos frescos e de qualidade. A iniciativa também reforça as ações de segurança alimentar desenvolvidas no município e amplia as oportunidades de valorização da produção rural.

Os preparativos para a realização da feira foram discutidos durante reunião realizada na segunda-feira (8), com a participação do prefeito André Guimarães, do engenheiro agrônomo e gestor do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Vando Quevedo, do secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, da secretária municipal de Assistência Social, Tessalônica Fernandes, e da consultora do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Carlinda Rezende.

Durante o encontro também foram apresentados os resultados do PAA em Nioaque, que atualmente executa as modalidades PAA Indígena, PAA Quilombola e PAA Ampla Concorrência. Juntas, as iniciativas somam R$ 442.536,43 em investimentos do Governo Federal, por meio do MDS, beneficiando diretamente agricultores familiares, produtores indígenas e quilombolas do município.

Além de fortalecer a produção local e ampliar as oportunidades de comercialização para os agricultores, o programa, que é uma política pública do Governo Federal, garante o acesso a alimentos saudáveis para famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo desenvolvimento econômico e inclusão social.

Outro encaminhamento da reunião foi a realização da Oficina do PAA Municipal, que reunirá participantes de Nioaque e de municípios vizinhos para orientações e capacitações sobre o funcionamento do programa, suas diretrizes e as oportunidades oferecidas aos produtores locais.

O prefeito André Guimarães destacou que a agricultura familiar possui papel fundamental no desenvolvimento do município: “A agricultura familiar gera emprego, renda e movimenta a economia local. O PAA é uma política pública que fortalece quem produz e garante alimento de qualidade para quem mais precisa. A Feira do PAA será uma oportunidade para mostrar os resultados desse trabalho e aproximar ainda mais a população dos nossos produtores”.

A secretária municipal de Assistência Social, Tessalônica Fernandes, ressaltou o impacto social do programa: “O PAA promove inclusão produtiva, fortalece a segurança alimentar e leva mais dignidade para centenas de famílias. A feira será uma oportunidade de valorizar quem produz, fortalecer os vínculos com a comunidade e ampliar os benefícios que o programa já proporciona para Nioaque”.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, enfatizou que a iniciativa fortalece a agricultura familiar e amplia oportunidades para os produtores locais: “Estamos trabalhando para criar cada vez mais oportunidades para os nossos agricultores. A Feira do PAA será uma importante vitrine para a produção local, aproximando o produtor da população e fortalecendo a geração de renda no campo”.

A consultora do MDS, Carlinda Rezende, destacou a importância da parceria entre Governo Federal e município para ampliar o alcance das políticas públicas voltadas à segurança alimentar e ao fortalecimento da agricultura familiar, garantindo que os benefícios do programa cheguem tanto a quem produz quanto a quem mais precisa.

A realização da 1ª Feira do PAA representa mais um avanço nas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, à inclusão produtiva e à promoção da segurança alimentar, consolidando o programa como uma importante ferramenta de transformação social e econômica para Nioaque.

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