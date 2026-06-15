Nioaque promove 1ª Feira do PAA e amplia oportunidades para agricultores familiares

Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque promove nesta segunda-feira, dia 15, a 1ª Feira do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), iniciativa que promete aproximar produtores e consumidores, fortalecer a agricultura familiar e dar ainda mais visibilidade aos resultados alcançados pelo programa no município.



A feira reúne agricultores familiares, produtores indígenas e quilombolas, permitindo que a população conheça de perto a diversidade da produção local e tenha acesso a alimentos frescos e de qualidade. A iniciativa também reforça as ações de segurança alimentar desenvolvidas no município e amplia as oportunidades de valorização da produção rural.



Os preparativos para a realização da feira foram discutidos durante reunião realizada na segunda-feira (8), com a participação do prefeito André Guimarães, do engenheiro agrônomo e gestor do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Vando Quevedo, do secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, da secretária municipal de Assistência Social, Tessalônica Fernandes, e da consultora do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Carlinda Rezende.



Durante o encontro também foram apresentados os resultados do PAA em Nioaque, que atualmente executa as modalidades PAA Indígena, PAA Quilombola e PAA Ampla Concorrência. Juntas, as iniciativas somam R$ 442.536,43 em investimentos do Governo Federal, por meio do MDS, beneficiando diretamente agricultores familiares, produtores indígenas e quilombolas do município.



Além de fortalecer a produção local e ampliar as oportunidades de comercialização para os agricultores, o programa, que é uma política pública do Governo Federal, garante o acesso a alimentos saudáveis para famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo desenvolvimento econômico e inclusão social.



Outro encaminhamento da reunião foi a realização da Oficina do PAA Municipal, que reunirá participantes de Nioaque e de municípios vizinhos para orientações e capacitações sobre o funcionamento do programa, suas diretrizes e as oportunidades oferecidas aos produtores locais.



O prefeito André Guimarães destacou que a agricultura familiar possui papel fundamental no desenvolvimento do município: “A agricultura familiar gera emprego, renda e movimenta a economia local. O PAA é uma política pública que fortalece quem produz e garante alimento de qualidade para quem mais precisa. A Feira do PAA será uma oportunidade para mostrar os resultados desse trabalho e aproximar ainda mais a população dos nossos produtores”.



A secretária municipal de Assistência Social, Tessalônica Fernandes, ressaltou o impacto social do programa: “O PAA promove inclusão produtiva, fortalece a segurança alimentar e leva mais dignidade para centenas de famílias. A feira será uma oportunidade de valorizar quem produz, fortalecer os vínculos com a comunidade e ampliar os benefícios que o programa já proporciona para Nioaque”.



O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, enfatizou que a iniciativa fortalece a agricultura familiar e amplia oportunidades para os produtores locais: “Estamos trabalhando para criar cada vez mais oportunidades para os nossos agricultores. A Feira do PAA será uma importante vitrine para a produção local, aproximando o produtor da população e fortalecendo a geração de renda no campo”.



A consultora do MDS, Carlinda Rezende, destacou a importância da parceria entre Governo Federal e município para ampliar o alcance das políticas públicas voltadas à segurança alimentar e ao fortalecimento da agricultura familiar, garantindo que os benefícios do programa cheguem tanto a quem produz quanto a quem mais precisa.



A realização da 1ª Feira do PAA representa mais um avanço nas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, à inclusão produtiva e à promoção da segurança alimentar, consolidando o programa como uma importante ferramenta de transformação social e econômica para Nioaque.

<meta charset="UTF-8">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">

<style type="text/css">.social-link {

text-decoration: none;

color: #000;

font-size: 16px;

display: flex;

align-items: center;

gap: 5px;

}



.social-link.instagram i {

color: #E4405F;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(228, 64, 95, 0.5);

}



.social-link.facebook i {

color: #1877F2;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(24, 119, 242, 0.5);

}



.social-link.youtube i {

color: #FF0000;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(255, 0, 0, 0.5);

}



.social-link.whatsapp i {

color: #25D366;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(37, 211, 102, 0.5);

}



.social-link.tiktok i {

color: #69C9D0; /* Azul TikTok */

text-shadow: -2px -2px 0 #EE1D52;

}

</style>

<h2>💬<strong> Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!</strong></h2>

<p>Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você! </p>

<p>Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (<a href="http://wa.me/5567998560000">+55 67 99856-0000</a>). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença! </p>

<p>Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: </p>



<br/>

<p>🔗 <strong>Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:</strong></p>



<p><a class="social-link instagram" href="https://www.instagram.com/jornalopantaneiro/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i> Instagram - @jornalopantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link facebook" href="https://www.facebook.com/opantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i> Facebook - @opantaneiro </a></p>

<p><a class="social-link youtube" href="https://www.youtube.com/@TVOPantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube - @TVOPantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link whatsapp" href="http://wa.me/5567998560000" target="_blank"><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i> WhatsApp - 67 99856-0000</a></p>

<p><a class="social-link tiktok" href="https://www.tiktok.com/@opantaneiro_oficial" target="_blank"><i class="fa-brands fa-tiktok"></i> TikTok - @opantaneiro_oficial</a></p>

<br/>

<p><em>O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!</em></p>