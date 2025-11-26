Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 22:05

Nioaque promove capacitação sobre inovação na gestão pública a servidores

Durante a palestra, foram apresentadas técnicas para estimular o pensamento crítico

Da redação

Publicado em 26/11/2025 às 18:47

Atualizado em 26/11/2025 às 18:50

O evento, realizado no plenário da Câmara Municipal, integra as ações de capacitação continuada promovidas pela administração para modernizar os serviços públicos / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque realizou na terça-feira, dia 25, a palestra "Inovação como Construção de Futuro", destinada a servidores de diversas secretarias municipais. O evento, realizado no plenário da Câmara Municipal, integra as ações de capacitação continuada promovidas pela administração para modernizar os serviços públicos e incentivar a criatividade no setor.

A iniciativa contou com apoio do programa Cidade Empreendedora, do Sebrae, além do Prodesenvolve/MS e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Durante a palestra, foram apresentadas técnicas para estimular o pensamento crítico, a colaboração entre equipes e a melhoria de processos internos.

Servidores presentes destacaram a relevância do conteúdo. A assessora especial Vanderleia dos Santos Oleniki afirmou que a atividade trouxe "visão clara de como modernizar nossas práticas". Já a servidora Andressa Romualdo ressaltou que "pequenas mudanças no dia a dia podem gerar grandes resultados". O jovem aprendiz Brayan Rocha Matos avaliou a experiência como "enriquecedora" para sua formação.

A ação reforça a estratégia municipal de investir na qualificação do funcionalismo como ferramenta para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e preparar o município para os desafios futuros na gestão pública.

