Nioaque  promove concursos com prêmios para a Copa do Mundo 2026

Agência Brasil

A Prefeitura de Nioaque anunciou a abertura das inscrições para os concursos da Copa do Mundo 2026, com o objetivo de mobilizar a torcida nioaquense rumo ao hexa. Os concursos oferecem três categorias. Na categoria Casa Mais Enfeitada, os participantes devem enviar um vídeo de até um minuto mostrando a decoração temática. A avaliação será composta por enquete no Instagram oficial da Prefeitura de Nioaque, com peso de 30%, e por comissão que avaliará criatividade, tema da Copa, identidade de Nioaque e sustentabilidade, com uso de recicláveis, peso de 70%. Os prêmios são de R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 1.200 para o segundo e R$ 600 para o terceiro.

Na categoria Melhor Torcida Popular, os grupos devem se reunir e participar dos três jogos do Brasil na fase de grupos, em frente ao Estádio Municipal. A comissão avaliará uniformização, animação e caracterização com o tema Brasil e Copa. A presença é obrigatória na transmissão oficial realizada pela prefeitura durante os três jogos, e os pontos serão acumulados a cada partida. O prêmio para a torcida vencedora é de R$ 1.200.

O concurso Torcedor Jurássico premiará, com troféu simbólico, a fantasia mais criativa avaliada pela população presente na transmissão oficial. Será avaliado um torcedor por jogo durante os três jogos da fase de grupos, no intervalo das partidas.

A premiação de todas as categorias será realizada durante a transmissão do último jogo do Brasil na fase de grupos. Menores de 18 anos podem participar mediante autorização do responsável. A Prefeitura convida a população a mostrar a força da torcida nioaquense e colorir a cidade de verde e amarelo.

Serviço: As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 10 a 12 de junho no Paço Municipal ou pelo WhatsApp (67) 99234-5386.

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