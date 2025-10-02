Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 13:43

Prefeitura

Nioaque protocola LOA 2026 e Plano Plurianual na Câmara de Vereadores

O documento foi entregue ao presidente da Casa, vereador Nado de Andréa

Da redação

Publicado em 02/10/2025 às 09:58

Atualizado em 02/10/2025 às 09:59

Divulgação/ Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque protocolou nesta terça-feira (30) junto à Câmara Municipal a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, que prevê um orçamento total de R$ 116 milhões para o próximo ano. O documento foi entregue ao presidente da Casa, vereador Nado de Andréa.

A LOA apresenta as estimativas de receita e fixa as despesas do município, estabelecendo a aplicação dos recursos em áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e desenvolvimento social.

Também foi protocolado o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, que define diretrizes e metas de médio prazo para orientar a execução das ações da gestão municipal.

Após o envio dos documentos, caberá à Câmara Municipal analisar, discutir e votar as propostas, etapa necessária para que entrem em vigor a partir de 2026.

