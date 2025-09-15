Nioaque realiza audiência pública para elaboração do PPA 2026-2029 e LOA 2026

O evento contou com a participação de secretários municipais, vereadores, servidores públicos e representantes da comunidade
Na tarde desta segunda-feira, 15 de setembro, a Prefeitura de Nioaque promoveu uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal com o objetivo de discutir a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026.
O evento contou com a participação de secretários municipais, vereadores, servidores públicos e representantes da comunidade, reforçando o compromisso da administração municipal com a transparência, a responsabilidade fiscal e o desenvolvimento sustentável.
O PPA define as diretrizes, objetivos e metas do governo para os próximos quatro anos, funcionando como um instrumento estratégico de planejamento para orientar investimentos e ações nas diversas áreas da gestão pública. Já a LOA detalha as receitas e despesas previstas para o ano seguinte, garantindo equilíbrio fiscal e uma alocação eficiente dos recursos públicos.
Durante a apresentação, foram abordados os principais macroobjetivos que irão guiar o planejamento municipal, como a modernização da gestão pública, a valorização dos serviços essenciais e o fortalecimento das políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social.
O secretário municipal de Finanças, Rafael Bueno do Amaral, destacou a importância desses instrumentos para o futuro da cidade:
“O PPA e a LOA são fundamentais porque projetam o futuro que queremos para Nioaque. Mais do que números, eles representam organização, responsabilidade e visão estratégica. É esse planejamento que garante a continuidade das ações, dá segurança à administração e permite que a Prefeitura atue de forma cada vez mais eficiente em benefício da população.”
A Prefeitura ressalta que a construção do PPA e da LOA representa um passo significativo para o fortalecimento da gestão pública, promovendo transparência, previsibilidade e um direcionamento mais eficaz das políticas públicas que impactam diretamente a vida dos cidadãos nioaquenses.
