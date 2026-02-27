Acessibilidade

27 de Fevereiro de 2026 • 19:34

Nioaque realiza audiência pública para prestação de contas da saúde

Dados do 3º quadrimestre de 2025 foram apresentados como instrumento importante para o controle social

Da redação

Publicado em 27/02/2026 às 15:42

A participação da sociedade nesse processo contribui para uma gestão cada vez mais eficiente / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (27), na Câmara Municipal, a Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre de 2025. O encontro atende às determinações legais e tem como objetivo apresentar, de forma transparente e detalhada, a aplicação dos recursos públicos destinados à saúde, bem como as ações, serviços, programas e investimentos executados no período.

Durante a apresentação, foram expostos relatórios financeiros, dados de atendimentos, indicadores de desempenho e demais informações que demonstram a gestão dos recursos e os resultados alcançados pela rede municipal de saúde. A iniciativa permite que a população conheça detalhadamente como os recursos estão sendo aplicados e quais os avanços obtidos na área. A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gomes, destaca a importância do momento para a transparência da gestão.

Este é um compromisso da gestão com a transparência e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. A audiência pública é uma oportunidade de apresentar, de forma clara e técnica, os investimentos realizados, os serviços ofertados e os resultados alcançados, reafirmando nosso compromisso com o fortalecimento da saúde pública em Nioaque”, afirmou.

Por ser aberta ao público, a audiência constitui um importante instrumento de controle social, garantindo à população o direito de acompanhar, fiscalizar e compreender a aplicação dos recursos destinados à saúde no município. A participação da sociedade nesse processo contribui para uma gestão cada vez mais eficiente, responsável e alinhada às necessidades da população.

