Acessibilidade

30 de Março de 2026 • 19:58

Buscar

Últimas notícias
X
Pleito

Nioaque realiza eleição suplementar do Conselho Tutelar com acompanhamento do MP

A votação foi realizada na Escola Odete, das 8h às 11h, reunindo eleitores em um processo conduzido de forma organizada e em conformidade com a legislação vigente

Da redação

Publicado em 30/03/2026 às 16:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou neste domingo (29), o processo eleitoral suplementar para escolha de membros suplentes do Conselho Tutelar, referente ao período 2024/2028.

A votação foi realizada na Escola Odete, das 8h às 11h, reunindo eleitores em um processo conduzido de forma organizada e em conformidade com a legislação vigente. A iniciativa tem como objetivo assegurar a continuidade das ações de proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes no município.

O pleito contou com a fiscalização do Ministério Público Estadual, reforçando a transparência, a legalidade e a legitimidade do processo.

A promotora de Justiça, Mariana Sleiman, destacou a importância da condução responsável da eleição: “Este processo eleitoral é fundamental para assegurar a continuidade e a efetividade da atuação do Conselho Tutelar, órgão essencial na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. A condução ocorreu de forma transparente, regular e em conformidade com a legislação, o que reforça a credibilidade e a legitimidade do pleito”, pontuou.

A eleição integra o cronograma estabelecido em edital, que contemplou etapas como inscrição de candidatos, análise documental, avaliação de conhecimentos específicos e período de campanha eleitoral.

A realização do pleito reforça o compromisso da Prefeitura de Nioaque com a transparência, o cumprimento da legislação e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e adolescência, garantindo mecanismos efetivos de participação social e proteção de direitos.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

POLÍCIAL

Câmeras de segurança registram cronologia de encontro entre Alcides Bernal e fiscal Roberto Mazzini

Pantanal

Duelo de Gigantes: Sucuri é flagrada dominando jacaré no Rio Miranda

Segurança alimentar

Prefeitura de Nioaque entrega duas toneladas de alimentos a famílias indígenas

Ao todo, 100 famílias da comunidade foram beneficiadas

Saúde

MS reforça o avanço das arboviroses em territórios indígenas

Publicidade

Economia

Produção de leite em Nioaque ganha valor com fabricação artesanal de iogurte

ÚLTIMAS

Saúde

Dia D de vacinação contra a gripe aplica mais de 870 doses em Aquidauana

A mobilização ocorreu na Estação Ferroviária e na ESF José Vória, no bairro Santa Terezinha, com participação de moradores

Oportunidade

Semana começa com 30 oportunidades de emprego em Aquidauana

As oportunidades estão distribuídas entre vagas locais, para pessoas com deficiência (PCD) e também vagas regionais, abrangendo diferentes áreas de atuação e níveis de qualificação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo