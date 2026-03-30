Nioaque realiza eleição suplementar do Conselho Tutelar com acompanhamento do MP

Divulgação/ Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou neste domingo (29), o processo eleitoral suplementar para escolha de membros suplentes do Conselho Tutelar, referente ao período 2024/2028.



A votação foi realizada na Escola Odete, das 8h às 11h, reunindo eleitores em um processo conduzido de forma organizada e em conformidade com a legislação vigente. A iniciativa tem como objetivo assegurar a continuidade das ações de proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes no município.



O pleito contou com a fiscalização do Ministério Público Estadual, reforçando a transparência, a legalidade e a legitimidade do processo.



A promotora de Justiça, Mariana Sleiman, destacou a importância da condução responsável da eleição: “Este processo eleitoral é fundamental para assegurar a continuidade e a efetividade da atuação do Conselho Tutelar, órgão essencial na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. A condução ocorreu de forma transparente, regular e em conformidade com a legislação, o que reforça a credibilidade e a legitimidade do pleito”, pontuou.



A eleição integra o cronograma estabelecido em edital, que contemplou etapas como inscrição de candidatos, análise documental, avaliação de conhecimentos específicos e período de campanha eleitoral.



A realização do pleito reforça o compromisso da Prefeitura de Nioaque com a transparência, o cumprimento da legislação e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e adolescência, garantindo mecanismos efetivos de participação social e proteção de direitos.