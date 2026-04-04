Nioaque realiza Seminário Municipal de Educação Escolar Indígena

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na última quarta-feira (1º), na Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano, na Aldeia Água Branca, o 1º Seminário Municipal de Educação Escolar Indígena. Com o tema “Um diálogo de saberes para um mundo em transformação”, o evento marcou um momento histórico para a educação no município.

O seminário teve como base a Lei nº 11.645/2008, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena e afro-brasileira nas escolas, reforçando o compromisso com uma educação inclusiva, plural e que valoriza os saberes originários.

Realizado dentro do território indígena, o encontro promoveu a integração entre escolas indígenas e não indígenas da Rede Municipal de Ensino, fortalecendo práticas pedagógicas interculturais e ampliando o respeito à diversidade cultural.

A programação contou com palestras, apresentações culturais e momentos de diálogo entre educadores, lideranças e autoridades. Entre os destaques, estiveram as apresentações tradicionais como a dança do Bate-Pau e a dança Putu-Putu, que evidenciaram a riqueza cultural dos povos indígenas.

O seminário também contou com a participação de especialistas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que abordaram temas como educação escolar indígena intercultural, bilíngue e diferenciada, além de práticas pedagógicas voltadas à equidade racial e valorização das comunidades indígenas.

Para o professor indígena Otamir Souza da Silva, o seminário representa um importante avanço para a educação no município: “Esse foi um momento fundamental para refletirmos sobre a riqueza cultural de Nioaque e o papel das escolas na valorização das comunidades indígenas, no respeito às diferenças e no combate ao preconceito. Como educador indígena, vejo o quanto esse diálogo é necessário. O seminário só foi possível graças ao apoio da gestão municipal e da Secretaria de Educação, que abriram espaço para construirmos juntos uma educação intercultural, bilíngue e diferenciada. A educação de Nioaque está no caminho certo”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Maria Solange de França Brito, destacou a importância do momento. Segundo ela, o seminário foi além de uma integração cultural, representando uma afirmação de identidade e um marco para o avanço da educação no município: “Este é um momento único, que estabelece um ponto de partida para uma educação que dialoga com a diversidade e com a busca contínua por melhores resultados no processo educacional”, afirmou.

O prefeito André Bueno Guimarães reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento da educação no município. Segundo ele, iniciativas como essa contribuem para a valorização das culturas originárias e para a construção de uma educação mais justa e inclusiva: “Estamos trabalhando para garantir que todas as modalidades de ensino sejam respeitadas e fortalecidas, reconhecendo as particularidades e a riqueza de cada comunidade”, destacou.

A Prefeitura de Nioaque reforça que tem seguido as diretrizes curriculares nacionais, promovendo o fortalecimento das diferentes modalidades de ensino, como a educação escolar indígena, educação quilombola, educação do campo e a educação urbana, respeitando as especificidades de cada realidade.