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Conquista

Nioaque recebe caminhão e carroceria para fortalecer produção rural

Equipamentos foram viabilizados por meio de parceria com a senadora Tereza Cristina e vão ampliar o atendimento aos produtores do município

O Pantaneiro

Publicado em 24/06/2026 às 14:45

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Município de Nioaque foi contemplado com a entrega de um caminhão e uma carroceria graneleira / Divulgação

O município de Nioaque foi contemplado com um caminhão e uma carroceria graneleira que irão reforçar as ações de apoio à produção rural, à agricultura familiar e ao desenvolvimento econômico local. Os equipamentos foram entregues durante agenda realizada em Campo Grande e viabilizados por meio da atuação da senadora Tereza Cristina.

O investimento representa um importante avanço para a infraestrutura de atendimento ao setor produtivo do município, ampliando a capacidade de apoio aos produtores rurais, melhorando a logística de transporte e fortalecendo as ações voltadas ao desenvolvimento das comunidades do campo.

O prefeito André Guimarães (PP) destacou a importância da conquista para o fortalecimento das atividades rurais e para o crescimento econômico de Nioaque.

“Recebemos esses equipamentos com muita satisfação porque eles chegam para atender uma demanda importante do setor rural. São investimentos que auxiliam no transporte da produção, ampliam a capacidade de atendimento da prefeitura e contribuem diretamente para fortalecer quem produz e movimenta a economia de Nioaque. Agradecemos à senadora Tereza Cristina pela parceria e pelo compromisso com o desenvolvimento do nosso município”, afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, ressaltou que os novos equipamentos irão proporcionar mais eficiência às ações realizadas junto aos produtores e comunidades rurais.

“Esse reforço será fundamental para melhorar o atendimento aos produtores e apoiar as atividades desenvolvidas no campo. São equipamentos que trazem mais estrutura, eficiência e melhores condições para continuarmos fortalecendo a agricultura familiar e a produção rural do município”, destacou.

A entrega faz parte de um conjunto de investimentos destinados ao fortalecimento da agricultura familiar e da infraestrutura rural nos municípios de Mato Grosso do Sul. A iniciativa busca contribuir para a geração de renda, o aumento da produtividade e a melhoria das condições de trabalho dos produtores.

Segundo a administração municipal, a Prefeitura de Nioaque seguirá buscando parcerias e investimentos que contribuam para o desenvolvimento rural, valorizem os produtores locais e promovam o crescimento sustentável do município.

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