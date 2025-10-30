Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 13:26

Nioaque recebe Casa Civil em primeira agenda oficial do novo secretário estadual

A reunião, realizada na Prefeitura, contou com a presença do prefeito André Guimarães, secretários municipais e vereadores

Da redação

Publicado em 30/10/2025 às 10:53

Divulgação/ Prefeitura de Nioaque

Nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, o município de Nioaque recebeu o Secretário de Estado da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, em sua primeira visita oficial após assumir a pasta. A reunião, realizada na Prefeitura, contou com a presença do prefeito André Guimarães, secretários municipais e vereadores.

O encontro teve como foco principal a discussão de pautas estratégicas do programa MS Ativo Municipalismo – uma iniciativa do Governo do Estado que busca fortalecer a cooperação com as prefeituras e acelerar o desenvolvimento dos municípios sul-mato-grossenses. A comitiva da Casa Civil também esteve presente, composta por técnicos e pelos assessores Éder Uilson França Lima (Tuta) e Jamil Naglis, que apresentaram propostas e orientações para ampliar projetos em andamento no município.

O prefeito André Guimarães destacou a importância da visita, afirmando: “É motivo de orgulho para nós receber o secretário Walter Carneiro Júnior em sua primeira agenda oficial. Esse gesto demonstra o carinho e o compromisso do Governo do Estado com Nioaque e com o fortalecimento das políticas públicas em nossa cidade".

O secretário Walter Carneiro Júnior reforçou o compromisso do Governo Estadual com as administrações locais: “Escolhemos Nioaque para iniciar esse ciclo de visitas porque acreditamos que o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul passa pelo fortalecimento das gestões municipais. Nosso papel é estar perto dos prefeitos e das comunidades, ouvindo, construindo soluções conjuntas e garantindo que as ações do Governo cheguem de forma efetiva à população".

O encontro foi marcado por um clima de integração e diálogo produtivo, reafirmando o papel de Nioaque como parceira ativa nas ações que promovem desenvolvimento e qualidade de vida para todos os nioaquenses.

